Palermo, Gds: “Dionisi, gol pesanti e punti dalla panchina. Insigne e Di Mariano…”

Assi nella manica da calare in corso d'opera. L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma sull'importanza dei subentranti nel Palermo di Dionisi. L'ex tecnico del Sassuolo può disporre di alternative di primo livello, in grado di conferire freschezza e linfa vitale a gara in corso, magari mutandone l'inerzia o decidendola con una zampata, proprio come è accaduto ad Insigne e DI Mariano negli ultimi centottanta minuti di campionato. A Cremona, l'ex Frosinone ha sbloccato il match dello Zini, finalizzando una lineare e ficcante ripartenza ispirata da Brunori e rifinita da Di Francesco. Gol pesantissimo per il numero undici rosanero, che ha regalato tre punti fondamentali dopo i due ko consecutivi contro Brescia e Pisa, in uno scontro diretto in cui il Palermo aveva obiettivamente patito a lungo l'iniziativa della compagine di Stroppa. A Di Mariano è bastato appena un minuto dal suo ingresso in campo nella ripresa contro il Cosenza per iscriversi a referto sul tabellino dei marcatori. Sponda di Henry per Insigne, cross teso e stoccata ferale del numero sette di Dionisi per riacciuffare la formazione di Alvini e raddrizzare un match che stava complicandosi col trascorrere dei minuti. L'approfondimento pubblicato dal noto quotidiano cartaceo evidenzia come anche nella scorsa stagione i gol arrivati dalla panchina furono fondamentali per implementare la classifica della squadra rosanero. Tredici realizzazioni firmate da calciatori subentrati a gara iniziata, undici delle quali messe a segno da elementi ceduti nella sessione di calciomercato appena conclusasi. Quattro punti portati in dote da Insigne e Di Mariano contro Cremonese e Cosenza, chi è sceso in campo da titolare nelle prime quattro giornate di campionato non ha ancora gonfiato la rete avversaria in casa Palermo. Aspetto che acclara la bontà dell'intera rosa e conferma che Dionisi potrà davvero contare sul contributo di tutti gli effettivi in organico per provare a centrare il salto di categoria.