Palermo-Cittadella, cosa aspettarsi dalla partita?

L'analisi della prossima gara dei rosanero contro il Cittadella, reduce da un paregggio contro la Sampdoria

⚽️ Mediagol 1 novembre 2024 (modifica il 1 novembre 2024 | 22:09)

Domenica 3 novembre andrà in scena Palermo-Cittadella, i rosanero guidati da Dionisi, vengono da un brutto pareggio contro il Mantova. Contro i granata, i siciliani dovranno cercare di vincere per tornare ad un'altra vittoria casalinga dopo il successo contro la Reggiana.

L'ANALISI DEL CITTADELLA

IL MOMENTO DEGLI AVVERSARI - Il Cittadella, allenato da Alessandro Dal Canto, si presenta come una delle squadre meno competitive del campionato. Solamente 9 punti in questa stagione per i veneti che attualmente si trovano in penultima posizione con alle spalle solo il Frosinone. La stagione è iniziata con Edoardo Gorini, ma dopo le brutte prestazioni in avvio di campionato l'area tecnica della società granata, guidata da Stefano Marchetti, ha deciso di esonerare Gorini dall'incarico. Le prime tre gare di Dal Canto non hanno portato alla vittoria tanto desiderata per poter allontanarsi dalle zone calde della classifica.

Nonostante ciò, i veneti hanno ottenuto un punto da non sottovalutare contro una Sampdoria che arrivava al match dopo due vittorie consecutive. La partita è terminata in pareggio e con poche emozioni. Risultato finale di 0-0, come quasi tutte le gare del turno infrasettimanale, terminate in parità. Una gara equilibrata con poche occasioni da gol, ma con i granata sempre all'interno della partita senza perdere mai la concentrazione. Le altre due gare di Dal Canto sono terminate con una pesantissima sconfitta per 3-0 nello scontro salvezza contro la Carrarese e un altro pareggio contro il Cosenza.

MODULI E IDEE DI GIOCO — Dal Canto è ancora in cerca di una chiara identità di gioco. Il tecncio ha provato nelle prime due gare un 4-3-1-2 cercando un gioco offensivo, modulo che non ha ripagato dopo lo 0-0 contro il Cosenza e la scofitta per 3-0 contro la Carrarese. Nella sfida contro la Sampdoria, invece, il tecnico ha utilizzato un 5-3-2 per cercare di limitare gli attacchi avversari e giocare sulle ripartenze. La percezione è che anche al Barbera i veneti proveranno a far male ai rosanero ripartendo in contropiede grazie alle accelerazioni di giocatori dinamici e rapidi come il giovane attaccante Rabbi e l'esterno d'attacco Vita, che nell'ultima gara ha retrocesso la sua posizione giocando da quinto di centrocampo. Tra i difensori granata gli attaccanti rosanero dovranno prestare attenzione a Pavan. Nell'ultima stagione il classe '93 ha trovato una nuova vita da difensore centrale dopo una lunga carriera da mediano, fornendo prestazioni di ottimo livello.

L'ANALISI DEL PALERMO — I rosanero arrivano a questa partita dopo uno 0-0 amaro in trasferta contro il Mantova. La tifoseria si aspetta un'altra vittoria casalinga dopo i tre punti conquistati al Barbera contro la Reggiana. Il test contro il Cittadella non sarà dei più semplici, ma gli uomini di Dionisi hanno bisogno di continuità e punti, sopratutto tra le mure amiche. Questo match potrebbe dare più di una risposta sulla continuità di campionato dei rosanero. Risposte che i rosanero hanno bisogno di trovare dopo un incontro che ha messo in risalto qualche difficoltà sul piano del gioco.