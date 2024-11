Cittadella, Dal Canto: “Palermo favorito per la A, per batterlo gli serviva una giornata no”

Il tecnico del Cittadella Alessandro Dal Canto ha analizzato la gara e fatto il punto sul campionato di Serie B in un'intervista a TMW

Dopo la sorprendente vittoria del Cittadella contro il Palermo per 1-0, il tecnico dei granata Alessandro Dal Canto, è intervenuto ai microfoni di "TuttoMercatoWeb" rilasciando un'intervista dove ha analizzato la gara di sabato del Renzo Barbera e espresso le proprie idee sul campionato cadetto.

PALERMO-CITTADELLA

Il nuovo allenatore del Cittadella si è espresso sui concetti chiave che hanno portato ai tre punti alla squadra ospite: "Sbancato il Barbera? Quando si fanno vittorie pesanti come questa ci vogliono tante componenti: che all’avversario non giri tutto per il meglio e che - ha aggiunto il tecnico della squadra veneta - noi sbagliamo poco."