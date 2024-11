Palermo-Cittadella: i precedenti dell’arbitro Fourneau con i rosanero

I precedenti dell’arbitro Fourneau con i rosanero. Domenica dirigerà il match Palermo-Cittadella di Serie BKT

⚽️ Mediagol 1 novembre 2024 (modifica il 1 novembre 2024 | 16:57)

domenica 3 Novembre andrà in scena il match Palermo-Cittadella, valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie BKT 2024-2025. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Francesco Fourneau della sezione di Roma. 6 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nei 8 precedenti del direttore di gara con i rosanero in serie cadetta.

VIRTUS ENTELLA-PALERMO 1-2 (2017-2018) - In gol La Gumina e autorete di De Santis per i rosanero. Per l'entella a segno Gatto.

PALERMO-PERUGIA 4-1 (2018/2019) - Straripante vittoria dei rosanero che vanno in gol con Bellusci, doppietta di Nestorovski e Trajkovski. La squadra ospite segnò con Dragomir.

ASCOLI-PALERMO 1-2(2018/2019) - Rete di Addae per la squadra di casa. Per i siciliani segnano Moreo e Haas.

MODENA-PALERMO 0-2(2022/2023) - Due gol nel primo tempo per i rosanero con Brunori e Valente. Fu una delle prime vittorie dell'era Corini.

SUDTIROL-PALERMO 1-1 (2022/2023) - Gli altoatesini vanno a segno dopo 5 minuti con Cissé. Nel secondo tempo arriva la rete del pareggio rosanero con Soleri.

PALERMO-SPEZIA 2-2 (2023/2024) - Gran rimonta dei rosanero che dopo i gol di Reca e Esposito trovano il pari prima con Mancuso e poi con Stulac su punizione al minuto 104' di gioco.

FERALPISALO-PALERMO 1-2 (2023/2024) - Rosanero a segno con Ranocchia e Soleri. Inutile il gol di Dubickas nel finale.

PISA-PALERMO 4-3(2023/2024) - Gara folle all'Arena Garibaldi. Rosanero chiudono il primo tempo in doppio vantaggio con le reti di Brunori e Lund. Poco dopo pareggiano i toscani con D'Alessandro e Bonfanti. Successivamente Fourneau complica i piani rosanero estraendo il doppio giallo a Claudio Gomes. Siciliani in 10, ma tornano di nuovo in vantaggio con la doppietta di Brunori. Poi la beffa nel finale, due gol di Tramoni e vittoria Pisa.

CREMONESE-PALERMO 0-1 (2024/2025) - Il Palermo conquista una vittoria sofferta con la rete di Insigne.