Segre: “Mantova-Palermo? gara non semplice. Io capitano al posto di Brunori? Vi spiego”

⚽️ Mediagol 1 novembre - 07:00

"A Mantova non è stata una partita semplice. Abbiamo avuto qualche occasione, peccato non averle sfruttate. Siamo sulla strada giusta" . Così Jacopo Segre, intervistato ai microfoni del "Giornale di Sicilia". Diversi i temi trattati dal centrocampista del Palermo: dalla gara contro il Mantova, alle sensazioni di indossare la fascia da capitano al recente rinnovo contrattuale. Ma non solo...

MANTOVA-PALERMO - "È stata una partita non semplice contro un avversario organizzato che in queste prime partite di campionato ha posto come suo obiettivo quello di giocare e di proporre il suo calcio. In settimana avevamo preparato insieme al tecnico la gara nel migliore dei modi. Abbiamo avuto qualche occasione da gol, peccato non averle sfruttate - ha aggiunto l'ex Torino - ma siamo sulla strada giusta"

FASCIA DA CAPITANO - "Sicuramente mi sento ulteriormente responsabilizzato - ha spiegato il classe '97 -. Ma come ho sempre detto il nostro capitano è Brunori, è un esempio per tutti e soprattutto c’è un rapporto di amicizia fra noi. Poi, quando ricevo questa possibilità di indossare la fascia da capitano, è un onore immenso, perché in quel momento rappresento una città intera e cerco veramente di portarla al massimo dando il mio più del 100% in campo, perché la gente lo merita. Bisogna far di tutto per riportare questa società e questa città dove merita"

RINNOVO FINO AL 2027 - "È stato un passo che volevo fare da tanto tempo, è stata una lunga trattativa, non vedevo l’ora di chiudere. Sono felicissimo e sono ancora più felice di prima, adesso quello che voglio fare è ripagare la fiducia della società aiutando sempre i miei compagni e tutta la squadra per ottenere migliori risultati sia personali che collettivi. Io penso sempre a lavorare di più perché nessuno ti regala nulla"

IL GRUPPO - "Siamo un bel gruppo, sono arrivati tanti giocatori stranieri ma l’obiettivo per quelli che siamo qui da tanto tempo è quello di cercare di amalgamarli il più possibile. Si stanno integrando molto bene, ci stanno dando una mano e spero ce ne diano ancora di più perché sono tutti giocatori forti. Noi siamo consapevoli che siamo un grande gruppo e con la determinazione, la forza e l’unione si possono raggiungere grandi cose. Poi vedremo fra qualche mese dove arriveremo. Siamo una grande squadra e vogliamo sempre dimostrarlo ogni domenica"

IL RAPPORTO CON DIONISI - "Mi conosceva già da prima. In campo io cerco sempre di esprimere il mio meglio e quello che mi chiede è sempre relativo alle mie caratteristiche, noi come squadre ascoltiamo sempre lui e il suo staff. In questo momento stiamo già preparando la gara di domenica con il Cittadella che sarà un’altra battaglia - ha concluso il centrocampista - e dovremmo farci trovare pronti."