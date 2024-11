GDS: “Palermo, squadra al lavoro e multa per il club”

Tornando al Cittadella sul fronte legale prosegue ancora la battaglia che riguarda la partita tra granata e Pisa. Match che i veneti hanno perso a tavolino. Il Cittadella ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI contestando la decisione presa dalla parte della Corte sportiva della FIGC, che aveva assegnato la vittoria a tavolino per 3-0 ai nerazzurri nonostante il risultato in campo fosse terminato in parità per 1-1.