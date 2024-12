LE PAGELLE DI CITTADELLA-PALERMO 2-1. Rosa a -3 dai playoff e +3 dai playout

Il Palermo perde in casa del Cittadella e scivola a - 3 dai playoff ma a +3 dai playout. Si torna in campo domenica 12 gennaio per la sfida interna col Modena con la speranza di vedere un Palermo che punti al primo obiettivo piuttosto che al secondo.

Fatica a trovare la posizione giusta e gioca come se il pallone scottasse. In occasione del primo gol sbaglia il posizionamento e non riesce a recuperare pur avendo metri di vantaggio su Vita. Nei minuti finali si getta in avanti per cercare il pari e per poco non ci riesce.