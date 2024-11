Palermo-Cittadella, Calvarese: “Manca un rigore per i rosanero”

L'ANALISI DI CALVARESE

Sull'episodio è intervenuto Calvarese, ex arbitro internazionale, nel suo sito "Calvar", in cui analizza gli episodi più discussi del weekend: "Due premesse necessarie. La prima è che le immagini non chiariscono fino in fondo la dinamica dell’accaduto. La seconda che in questi casi si prende in considerazione chi arriva per primo sul pallone. Dai replay sembra che ad arrivare per primo e a colpire il pallone sia Nedelcearu. Poi Kastrati lo colpisce in modo pericoloso col pugno chiuso. Ragion per cui l’arbitro Fourneau avrebbe dovuto assegnare calcio di rigore. E il VAR, di fronte al mancato fischio in campo, sarebbe dovuto intervenire per correggere l’errore".