Palermo, Pandolfi è la tua nemesi: sempre a segno contro i rosanero

PANDOLFI CONTRO I ROSANERO

L'attaccante ha incontrato per quattro volte i rosanero nella sua carriera: il primo match contro i siciliani risale alla stagione 20/21, contro la squadra di Boscaglia che veniva da un momento non facile avendo solo quattro punti in classifica. In quel match Pandolfi giocava per la Turris e, dopo una partita in bilico fino all'ultimo, al 95' ha firmato il gol dell'1-0 per i campani.