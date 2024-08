Cittadella, Gorini: “Col Sassuolo test fondamentale, vogliamo passare il turno”

“Test importante, fondamentale. Come ogni anno provare a passare il turno darebbe tanto entusiasmo, energia, convinzione in quello che stiamo proponendo. Sto valutando chi mettere in campo dall'inizio. Domani farò giocare chi sta meglio a livello fisico, anche se qualche concetto tattico non è stato ancora assimilato. Avremo cinque cambi, daremo minutaggio a chi è più indietro. Farà caldo, dovremo essere bravi a gestire le forze".

Sui singoli e sulla formazione: "Resta a Cittadella chi è più indietro di condizione. Tronchin e Frare sono entrambi squalificati, con quest'ultimo molto indietro di condizione e ancora in recupero dall'edema osseo al ginocchio che l'aveva frenato alla fine della stagione scorsa. Pensava di ripartire al meglio, ma quando ha iniziato a correre nei primi giorni di preparazione ha accusato dolore, tanto che non l'abbiamo portato in ritiro. Ora sta meglio, ma deve lavorare. Scquizzato e Carriero hanno qualche acciacco e restano fuori, esattamente come Pandolfi. Sui rigori ci abbiamo lavorato in rifinitura, poi decideremo in funzione della gara. Voglio capire se Rabbi è meglio metterlo dall'inizio o gara in corso, al pari di Desogus e Cassano. Devo fare delle riflessioni sullo stato fisico dei ragazzi. Branca ad esempio è piuttosto indietro e non credo partirà dall'inizio".