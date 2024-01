Calciomercato Palermo, GdS: “Soleri tormentato! Brescia, Modena, Catanzaro e Pisa”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza il futuro di Edoardo Soleri, attaccante del Palermo. Secondo il Gds, il giocatore si troverà a dover scegliere tra restare in Sicilia, dove gode dell'affetto di tifosi e compagni, ma con poche possibilità di giocare, oppure cercare più spazio altrove. La dirigenza, in tandem con il City Football Group, non ha messo l'ex Roma sul mercato, ma non è una pedina incedibile, visto che ci sono diverse richieste per lui. Tra le squadre che si sono interessate alla boa offensiva ci sono Brescia, Catanzaro, Pisa e Modena. In questo campionato, "Edo" è stato spesso penalizzato dalle scelte del tecnico Eugenio Corini, che ha preferito schierare Brunori o Mancuso al suo posto. Tuttavia, il mister ha sempre espresso grande stima per l'attaccante. Se Soleri non chiederà ai dirigenti di andare via, la società non lo cederà. Le squadre che hanno più possibilità di convincere il numero 27 rosanero sono Pisa e Modena. Aquilani vuole ricostruire completamente il proprio reparto offensivo, mentre la banda Bianco sta valutando la possibilità di cedere Bonfanti per prendere Soleri come sostituto. Brescia e Catanzaro, invece, potrebbero offrire al classe 1996 lo stesso ruolo che ha a Palermo, ovvero quello di riserva. In questo caso, Soleri dovrebbe rinunciare all'amore incondizionato dei tifosi rosanero.