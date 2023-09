Catania-Foggia 0-2: Cudini sbanca il Massimino! Martini e Tonin mettono ko Tabbiani

Risponde il Foggia con una sorta di 4-3-1-2 molto elastico. Davanti a Nobile spazio per Garattoni, Marzupio, Carillo e Salines. Centrocampo composto da Martini, Marino e Di Noia. Fantasia ed estro affidati a Peralta in trequarti, tandem dinamico in attacco composto dall'ex PalermoEmbalo e Riccardo Tonin.

PRIMO TEMPO -Catania che mette subito le cose in chiaro, sul piano della gestione del match all'alba del primo tempo. Linea difensiva alta e costruzione dal basso, anche a costo di prendersi più di un rischio nel primo possesso. Foggia che d'altro canto si mostra tonico, denso e aggressivo con tempi e ritmi giusti per definire un certo equilibrio nei primi 45'. Brave entrambe le due squadre, che comunque mettono in mostra una disputa godibile e dagli spunti tattici interessanti.

Al minuto 14' la prima palla gol in favore dei padroni di casa: tira Rocca, Nobile risponde! Cross basso di Castellini e destro di prima del numero otto etneo, bravo nel respingere in corner il portiere del rossonero. Tre giri d'orologio e reagisce la squadra pugliese con un tiro di Peralta che però si perde sul fondo. Occasionissima Foggia al 20'. Contropiede rossonero che ha come ultimo frame il tentativo a giro di Embalo con la palla che termina di poco a lato.

SECONDO TEMPO -Bethers prende il posto di Livieri che aveva accusato qualche problema fisico nel corso del primo tempo. Parte meglio la squadra di Cudini. Al 52' Di Noia pericoloso! Tonin apparecchia per l’ex Gubbio che dall’interno dell’area conclude, blocca a terra l'estremo difensore dei siculi.

C'è da dire che il Catania cerca sempre di giocare un calcio fluido, brillante ed a ritmi vertiginosi: punta molto sui concetti di coralità, verticalità ed intercambiabilità, definendole prerogative preponderanti nello sviluppo della manovra. Tagli, interni ed esterni, verticalizzazioni, sovrapposizioni dei laterali, inserimenti centrali ed attacchi alla profondità. Una compartecipazione totale nella tessitura delle trame offensive che diventa un boomerang nel momento in cui salta una scalata o una diagonale, talvolta letale se si sbaglia il dosaggio di un appoggio o il tempo nell'esecuzione del pressing.

Tutto molto interessante e da inserire all'interno di un percorso di crescita lento e graduale, che richiede tempo e anche qualche passo falso, come quello odierno. Il Foggia ha saputo colpire quando doveva, soffrendo e resistendo nei momenti di forcing degli etnei. Dopo la traversa di Chiricò, a sbloccarla è il Foggia al minuto 74'. Bravo Martini, il quale raccoglie una respinta corta della retroguardia rossazzurra e calcia da fuori ad incrociare. Nulla da fare per Bethers. Tra l'ottantunesimo e l'ottantasettesimo ben tre palle gol per la squadra di Tabbiani, tutte partite dai piedi dell'ex di giornata: Cosimo Chiricò. Vince lo scontro Nobile. Castellini al 92' sfiora il pari dalla distanza e raddoppia il Foggia di Cudini a tempo scaduto con Tonin: incomprensione tra Curado e Bethers, tra i due sbuca Tonin che aggira il portiere catanese e mette in porta!

COMMENTO - Pur mostrando per buoni tratti un calcio intenso, incisivo e corale, la compagine siciliana non è riuscita a far male all'avversario. Anzi, purtroppo, si è fatta male da sola nel finale in cui aveva decisamente in mano la partita. I progressi sul piano di gioco, automatismi ed atteggiamento, confortano, ma non portano punti in classifica. Una squadra che punta al salto di categoria deve decisamente alzare il suo indice di realizzazione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.