Catania-Foggia, Tabbiani: “Dispiace perdere così, giocata buona gara. Chiricò…”

Parola a Luca Tabbiani . L'allenatore del Catania - ai microfoni di Rai Sport - ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match tra etnei e Foggia , vinto per 0-2 dalla formazione allenata da Cudini . Di seguito, le parole del tecnico rossazzurro:

"Dispiace perdere così dopo aver giocato una buona gara. Sinceramente questo 0-2 non è un risultato giusto ma bisogna andare avanti. Il Foggia ci ha messo in difficoltà nei primi 10 minuti del secondo tempo ma noi siamo stati sempre in controllo della gara. Siamo stati sfortunati con la traversa di Chirico. Mi prendo le mie responsabilità ma la prestazione c'è stata, è mancato solo il gol. Adesso bisogna rimanere equilibrati e tranquilli e guardare avanti"