Delio Rossi: “Sampdoria arranca? La B ti logora. Palermo, speriamo sia l’anno buono”

Le dichiarazioni di Delio Rossi, ex allenatore di Palermo, Foggia e Ascoli tra le altre sul suo percorso in Serie C dello scorso anno.

Parola a Delio Rossi. L'ex allenatore di Foggia e Palermo - ai microfoni di "TuttoMercatoWeb" - ha parlato del suo recente percorso in Serie C con il club pugliese e sul momento difficile vissuto dalla Sampdoria di Andrea Pirlo. Di seguito, le sue parole:

Il Napoli sembra in ripresa. “Quando vinci dopo trentatré anni riconfermarsi è difficile. Comunque è cambiato l’allenatore e soprattutto il Napoli ha perso Kim che garantiva grande stabilità in difesa”.

Serie B: la Samp arranca. “A parità di qualità la differenza la fa la società. La B ti logora, è un campionato difficile. O stai la passo o è complicato”.

E il suo ex Palermo? Insegue la Serie A. “Spero sia l’anno buono”.

A Foggia ha sfiorato la B. “Mi è dispiaciuto, davvero. Peccato. Non sono riuscito a fare il miracolo. Non è stato solo un fatto tecnico, ma in C quello che è successo ha meno rilevanza. Avrei voluto regalare una gioia alla città”.

Ha ricevuto proposte nell’ultimo periodo? “È arrivato qualcosa di esotico ma non c’erano le condizioni. Questa scelta o la fai per i soldi o per il progetto tecnico. Non c’era né la prima e né la seconda opzione”.

