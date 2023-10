Mutti-Mediagol: “Corini ok, tra critiche e pressioni. Palermo, big decisivi…”

L'intervista esclusiva concessa da Bortolo Mutti, ex allenatore tra le altre di Modena e Palermo, alla redazione di Mediagol.it.

La Sicilia nel destino professionale di Bortolo Mutti. Tra le diverse e significative esperienze del tecnico originario di Trescore Balneario, quelle vissute sulle panchine di Messina e Palermo sono state certamente le più esaltanti. Momento apicale in carriera per l'ex tecnico di Atalanta e Napoli, la storica promozione in Serie A ottenuta alla guida della compagine peloritana, partendo dall'ultimo in classifica posto fino ad arrivare alla conquista della massima serie. Tre stagioni alla guida dei giallorossi culminate con il prestigioso settimo posto ottenuto da Zampagna e compagni al primo anno in Serie A. Due stagioni alla guida dei rosanero; la prima nell'era Sensi, 2001-2002, la seconda con Josip Ilicic e Franco Vazquez due fra i grandi talenti allenati dal coach bergamasco nel corso della sua esperienza nel capoluogo siciliano. Bortolo Mutti analizza nel dettaglio caratteristiche e caratura della rosa a disposizione del tecnico del Palermo, Eugenio Corini, nel corso di un'interessante esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it.

L'ex allenatore di Modena e Palermo è tornato a parlare ai nostri microfoni in vista della partita di Serie B che vedrà protagoniste due delle sue ex squadre, a partire dalle ore 14:00 di oggi allo stadio "Braglia".

PAOLO BIANCO- "Non è proprio un esordiente, ha fatto esperienze importanti. Bianco è stato un giocatore di grande profilo nel Sassuolo. Credo sia stata una scelta dettata da un certo percorso che ha fatto Bianco e da un autostima che ha dimostrato di avere da giocatore".

EUGENIO CORINI- "Le pressioni le hai dovunque, l’importante è sapere creare attorno a te una bolla dove poter lavorare in maniera serena. Palermo sappiamo che è una realtà dove le pressioni non mancheranno mai, è importante che Corini e la squadra facciano blocco nei momenti negativi così da poter lasciarsi alle spalle situazioni che potrebbero mettere in difficoltà. Palermo è chiaro che ti dà anche tanta spinta e tanta motivazione. Avere una certa pressione non ti fa cullare troppo sugli allori. È normale che Corini lo scorso anno abbia avuto critiche per non aver centrato i playoff che erano lì alla portata. Adesso è partito nel modo giusto, sta facendo un ottimo lavoro".

INDIVIDUALITÀ PALERMO- "L’arma in più è sicuramente la difesa, ma mi piace tutta la struttura della squadra. Basti pensare a Di Francesco, Brunori e Insigne. Sicuramente Lucioni e Ceccaroni danno grande solidità e tranquillità al reparto. Lucioni è reduce da esperienze importanti e campionati vinti, è sicuramente un valore aggiunto. Brunori? Apprezzo la crescita continua, non gli ha regalato mai niente nessuno. Si è imposto con il lavoro e con la determinazione fin da quando era all'Entella. È un uomo d’area, apprezzo il suo fiuto del gol. Si propone nella manovra in maniera intelligente, è un ragazzo che mi piace tantissimo".

