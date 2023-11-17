Professionalità, abnegazione, spirito costruttivo e costante dedizione alla causa. Due anni e mezzo intensi, quelli trascorsi da Ionut Nedelcearu con la maglia rosanero. Sessantacinque presenze…
esclusiva
Prestanza atletica, fisicità, doti tecniche di rilievo, tempismo e capacità di lettura, carisma ed abilità nel gioco aereo. Dimitrios Nikolaou è stato tra i protagonisti della salvezza dello Spezia di…
Prestanza atletica, fisicità, doti tecniche di rilievo, tempismo e capacità di lettura, carisma ed abilità nel gioco aereo. Dimitrios Nikolaou è stato tra i protagonisti della salvezza dello Spezia di…
Intervista realizzata da Davide Raja Moris Carrozzieri è uno degli ex calciatori con un passato con la maglia del Palermo ancora oggi tra i più ricordati ed apprezzati dalla tifoseria siciliana.
Intervista realizzata da Davide Raja L'ex centrocampista rosa Stefano Morrone, oggi allenatore, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Mediagol.it nella quale ha parlato del momento di…
Intervista realizzata da Davide Raja Stefano Morrone, oltre ad aver vestito maglie prestigiose come quelle di Venezia e Parma ed essere un doppio ex di Palermo e Cosenza, è stato recentemente uno…
Intervista realizzata da Davide Raja Due stagioni indossando la maglia del Palermo per Stefano Morrone, tra i protagonisti della prima annata targata Maurizio Zamparini in Sicilia con trentotto…
"Credevo che il Palermo con la statura societaria, la qualità dell’organico allestito e gli investimenti importanti sul mercato riuscisse a fare certamente meglio in questo campionato. Non sempre…
Intervista realizzata da Davide Raja Portiere con esperienza in massima serie in piazze come Palermo, Brescia, Bologna e Cesena, Federico Agliardi si espone sull'operato del collega Mirko Pigliacelli,…
Intervista realizzata da Davide Raja Nella propria carriera da calciatore, il percorso di Federico Agliardi si è incrociato sia con Rolando Maran sia con Eugenio Corini, due tecnici che si sfideranno…
Intervista realizzata da Davide Raja Federico Agliardi ha vestito dal 2006 al 2008 la maglia rosanero, arrivando anche a disputare la Coppa UEFA per la prima volta in carriera. Protagonista sia in…
Intervista realizzata da Davide Raja Nato e cresciuto calcisticamente a Brescia, piazza che lo ha allevato dai settori giovanili fino all'esordio in Serie A nel 2003, Federico Agliardi è arrivato a…
#RADIOMEDIAGOL Palermo-Bari, l'intervista esclusiva all'ex Roberto Floriano
Un passato da calciatore del Palermo per quasi quattro stagioni, poi tante volte da avversario in panchina. Lunga e variegata la carriera di Domenico Di Carlo, ex centrocampista rosanero tra il 1987 e…
Il racconto della favola Carrarese, il rapporto con Silvio Baldini e quell'addio tra Palermo e il tecnico di Massa. L'ex portiere rosanero, Gianluca Berti ha trattato questi temi ed altri,…
“Sul cammino del Palermo penso che sia stato molto positivo all’inizio, adesso però c’è una flessione. Mi auguro che non sia preoccupante”. Così Gianluca Berti protagonista di un'intervista esclusiva…
Amelia: "Ibra plus per Milan, la mia su addio Maldini. Futuro Mourinho? Mi auguro..."
"Avere a che fare con ragazzi giovani serve per migliorarmi. Lo sto facendo in una bellissima realtà", così Marco Amelia nell'intervista concessa in esclusiva alla redazione di Mediagol.it. L'ex…
Amelia: "Vicario top, Di Gregorio da big. Mio consiglio a Donnarumma. Spalletti..."
Parola a Marco Amelia. L'ex portiere di Roma, Palermo e Milan tra le altre ha rilasciato un'interessate intervista esclusiva alla redazione di Mediagol.it. L'attuale allenatore del Frosinone Under 18…
Amelia: "Tifosi, sostenete il Palermo. Pigliacelli, Desplanches e favorita per la B”
“Palermo è una città meravigliosa dove sono stato benissimo", così Marco Amelia nell'intervista concessa in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it. L'ex portiere del di Parma e Palermo tra le altre ha…
Amelia-Mediagol: "Corini e fiducia City Group, dico la mia. Eugenio tiene al Palermo”
Il Palermo di Eugenio Corini tornerà in campo domenica pomeriggio per affrontare la capolista Parma al "Tardini". Un appuntamento delicato per i rosanero che hanno collezionato ben quattro sconfitte…
Intervista realizzata da Davide Raja Giorgio Corona, uno dei centravanti più prolifici nella storia delle leghe minori con ben 258 reti messe a segno in carriera tra campionati dilettantistici e…
Intervista realizzata da Davide Raja Giorgio Corona è stato un bomber di categoria che nel corso della propria carriera si è tolto parecchie soddisfazioni. Un attaccante vecchio stile che si è fatto…
Intervista realizzata da Davide Raja Da palermitano e amante della propria terra, Giorgio Corona non può che essere dispiaciuto per il momento complicato che sta attraversando la formazione di Eugenio…
Intervista realizzata da Davide Raja Giorgio Corona, uno dei centravanti più prolifici nella storia delle leghe minori con ben 258 reti messe a segno in carriera tra campionati dilettantistici e…
Un tecnico che amava lavorare con i giovani talenti, preziosi diamanti grezzi forgiare, da lustrare e levigare con cura. Sono davvero tante le scommesse in sede di calciomercato vinte dal Palermo ai…
Una storia intrisa di soddisfazioni, gioie e traguardi prestigiosi, gioco, risultati e spettacolo. Delio Rossi e il Palermo. Binomio esaltante ed indissolubile nel cuore di molti tifosi rosanero,…
La Nazionale italiana di Luciano Spalletti non deve assolutamente fallire l'appuntamento con la qualificazione al prossimo Europeo del 2024 ed è chiamata a superare due ostacoli calla portata ma non…
Sono diversi i calciatori allenati da Delio Rossi presenti nella classifica dei goleador all-time del Palermo. Da Edinson Cavani e Abel Hernandez ad Javier Pastore, fino al più recente Ilija…
Dopo un avvio da record in Serie B, il Palermo di Eugenio Corini sembra aver tirato il freno a mano. Tre sconfitte rimediate nelle ultime quattro partite, due fra le mura amiche dello Stadio "Renzo…