Morrone: "Grosso, il nostro Frosinone e il no al Palermo. Mignani strepitoso a Bari" 11 aprile 2024 - 12:22 11 aprile

Intervista realizzata da Davide Raja Stefano Morrone, oltre ad aver vestito maglie prestigiose come quelle di Venezia e Parma ed essere un doppio ex di Palermo e Cosenza, è stato recentemente uno…