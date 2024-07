Nikolaou-Mediagol: “Palermo top, tutto su Dionisi. Ramos e Lautaro Martinez…”

"Sono troppo contento di essere qui, l'ambientamento prosegue bene, lavoro da pochi giorni con i nuovi compagni, cerco di conoscerli meglio, così mi integro all’interno del gruppo al fine di fare le cose per bene. Ho scelto Palermo per il progetto importante, è una squadra importantissima, una piazza enorme. Avevo tanta voglia di venire qua, c’è tanto valore. Abbiamo un gruppo importante, tutti giocatori forti, ogni giorno attraverso gli allenamenti dobbiamo migliorare e crescere ancora di più. È un gruppo formato da bravi ragazzi. Mio compagno di stanza? In stanza sono da solo, però passo sempre del tempo con i ragazzi, con Brunori, con Lucioni, con Segre e tutti gli altri. In squadra abbiamo anche tanti giovani forti, ognuno nel suo ruolo. Adesso bisogna mettere a disposizione del gruppo le nostre qualità. Il campionato di Serie B è difficile, lo sappiamo tutti. C’è solo un modo per affrontare tutte le partite: lavorare sempre durante l'allenamento per migliorare e guardare partita dopo partita. È questo lo spirito che bisogna avere per fare qualcosa di importante, lavorare ogni giorno per migliorare e portare il Palermo dove merita. Dionisi? La sua idea di calcio è di mettere la palla a terra e cercare di costruire dal basso, andare così avanti e fare gol. Poi ci sono tanti modi per farlo, strategie che lui spiega tutti i giorni. Io sono veramente contento di averlo ritrovato a Palermo, un allenatore che ti può dare una mano. Io sono forte perché la squadra mi fa essere forte, tutti possiamo fare le cose che che ci chiede il mister, ognuno può far vedere le sue qualità. Io voglio migliorare e conoscere meglio i miei compagni, solo così posso aiutarli e loro possono aiutare me in campo. Top player nel ruolo a cui mi ispiro? Sergio Ramos, è il mio idolo. Con chi sogno un giorno di scambiare la maglia? Con un attaccante forte, siamo in Italia quindi dico Lautaro Martinez".