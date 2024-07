Palermo, Nikolaou saluta D’Angelo e lo Spezia: “Dionisi ti ha detto se farai tecnica?”

Ultimi allenamenti con la maglia dello Spezia per Dimitrios Nikolaou, prima di diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Palermo. "Questa mattina al primo allenamento della stagione 2024/25 non manca, da professionista di valore quale è sempre stato", scrive "Città della Spezia". "Quando i compagni sono già sul terreno verde a sgambettare da qualche minuto, pesta ancora una volta l’erba che cresce sulle sponde del fiume Vara che sono stati il suo 'ufficio' per tre stagioni. Va diretto verso il tecnico Luca D’Angelo, c’è un abbraccio profondo tra due che si capiscono. [...] 'Dimitri, tecnica la fai? O Dionisi ti ha detto di no?', gli chiede l’allenatore riferendosi al collega che lo attende in Sicilia". Il centrale greco, che ha già lavorato con il tecnico Alessio Dionisi ad Empoli, dove hanno vinto insieme un campionato, nelle prossime ore lascerà la sede del ritiro dello Spezia e sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club di viale del Fante. Contestualmente, raggiungeranno la Liguria Edoardo Soleri e Giuseppe Aurelio, pronti ad iniziare una nuova avventura alla corte di Luca D'Angelo. Seguiranno aggiornamenti...