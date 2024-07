Palermo, ecco Nikolaou: “Darò tutto per questa maglia. Numero, Dionisi e Lucioni…”

"Sono molto contento di essere arrivato al Palermo. Quello rosanero è senza dubbio un club è importantissimo. Sono venuto qua perché ho visto le basi di un progetto tecnico e societario molto importante, la società ha voglia di crescere e lavorare e ti mette nelle condizioni ideali o per fare bene. Con il mister Dionisi abbiamo un buon rapporto, insieme abbiamo vinto il campionato di Serie B ed ottenuto la promozione a Empoli. È un allenatore preparato che ti fa migliorare. Sono pronto a dare tutto per questa gloriosa maglia, come numero ho scelto il quarantatré poiché è stato il mio primo numero quando ho iniziato a giocare da piccolo ed è un numero importante per la mia famiglia. Qui è un numero di maglia importante per i difensori, l'ha indossato un grande calciatore del Palermo come Barzagli. Mi hanno parlato bene e detto cose meravigliose della città e della tifoseria, in famiglia erano felici del mio arrivo qui in Sicilia. Nazionale? Se dovesse arrivare la convocazione ben venga, ma il mio obiettivo è fare bene con il Palermo e raggiungere i nostri obiettivi. Devo migliorare tanto e so di avere molte cose ancora da imparare. Fare gol? Io devo pensare a non farne subire alla squadra, in avanti c'è tanta gente di qualità in grado di segnarne tanti. Cnosco Lucioni, è un giocatore top ed un ragazzo d'oro, faremo un bel tandem in difesa ma nel reparto ci sono altri calciatori, tutti molto bravi- Giocare in Champions League è stata per me un'esperienza formativa e di grande livello, mi ha fatto capire quanto devo ancora migliorarmi. Da avversario il Barbera mi ha fatto una grande impressione, c'è una passione fantastica e sono felice che avremmo tantissimi tifosi a seguirci e sostenerci allo stadio." "