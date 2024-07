Spezia, D’Angelo: “Soleri e Aurelio? Li ho voluti fortemente”. E su Nikoloau…

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dello Spezia al termine del sorteggio del calendario di Serie B.

Mediagol ⚽️ 11 luglio - 13:02

"Sono molto legato a Nikoloau. E’ uno della vecchia guardia, uno di quelli che stava soffrendo di più per quello che stava succedendo la scorsa stagione. Devo ringraziarlo perché ha dato una grossa mano a me e a tutto lo staff. Sono dispiaciuto che vada via, ma nel calcio tutto ha un inizio e una fine. Personalmente me lo ricorderò come un ragazzo splendido". Così Luca D'Angelo al termine del sorteggio del calendario di Serie B, come riportato da "Calcio Spezia". Diversi i temi trattati dal tecnico dello Spezia: dalla partenza del capitano Dīmītrīs Nikolaou direzione Palermo, all'arrivo in Liguria di Edoardo Soleri e Giuseppe Aurelio. Ma non solo...

SU SOLERI E AURELIO - "Soleri e Aurelio sono due giocatori che abbiamo voluto fortemente. Soleri lo avevamo attenzionato già lo scorso gennaio, poi dinamiche di mercato hanno fatto sì che non arrivasse. Lo stesso si può dire per Aurelio che io conosco molto bene, che ho già incontrato quando giocava in Toscana e spesso e volentieri con il Palermo. E’ un giocatore con grandi capacità atletiche che viene per rinforzarci. Nagy? La società ha fatto uno sforzo importante per tenere Adam. E’ un ragazzo serio che ci ha già dato una mano. Il ritiro? A Follo i primi giorni sono stati sfruttati più che altro per lavorare a livello atletico. Da quando saliremo su in Val Gardena ci sarà modo di parlare in maniera più complessiva. Adesso servirebbe a poco anche perché il mercato è aperto, è meglio lavorare dal punto di vista fisico".

L'ESORDIO A PISA - "E’ sicuramente una partita molto sentita da entrambe le tifoserie e quindi sarà una situazione particolare. Si affronteranno due squadre forti: sarà una gara bellissima. Il nostro pubblico è stato fondamentale la scorsa stagione per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Speriamo di ricominciare da dove abbiamo lasciato. Non uso i social, ma percepisco la vicinanza ed il piacere che hanno i tifosi che io sia ancora qui, sono stato accolto subito con grande gentilezza, tutti insieme ce l’abbiamo fatta, ma ora inizia una nuova storia. Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene nella prossima stagione".