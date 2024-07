VIDEO Palermo-Rapp. Sondrio 10-0: mister Dionisi nel post partita

Dieci a zero: è questo il risultato finale della prima amichevole stagionale del Palermo di Alessio Dionisi. I rosanero al centro sportivo "Aquagranda" di Livigno hanno affrontano la Rappresentativa LND Sondrio: in gol Ranocchia, Brunori, Insigne (2), Corona (2), Di Mariano, Fella, Di Francesco e Buttaro. Intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti in Lombardia, il tecnico rosanero ha commentato la prova offerta dalla compagine siciliana. Di seguito, il video pubblicato dal club di viale del Fante: