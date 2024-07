Calciomercato Palermo, Gds: “Certezze e rebus in rosa. Confronto Dionisi-Lucioni…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sul nuovo Palermo di Alessio Dionisi dopo una settimana di lavoro svolta dai rosanero nel ritiro estivo di Livigno. Organico da completare in sede di calciomercato e molti nodi da sciogliere, con presumibilmente quattro innesti, uno per reparto almeno, ancora da definire. Il modulo di riferimento sarà il 4-3-3, possibile declinazioni alternative dell'assetto di base solo in funzione di approdo alla corte di Dionisi di calciatori con specifiche peculiarità, vedi trequartista. Filtra una chiacchierata approfondita tra Lucioni e Dionisi che avrebbe definitivamente fatto sciogliere le riserve all'esperto centrale difensivo sul futuro. Lucioni si sarebbe convinto a restare in maglia rosanero, nonostante il contratto in scadenza 2025 e nessuna proposta di rinnovo all'orizzonte. Situazione analoga a quella di Francesco Di Mariano, anch'egli orientato a dimostrare sul campo la sua dedizione ed attaccamento alla causa nella squadra della sua città natale. Le certezze per il tecnico toscano ad oggi si chiamano Desplanches, Diakitè, Segre, Lund, Ranocchia, Ceccaroni, Di Francesco e Vasic. Gli altri elementi sono allo stato attuale sotto osservazione e devono convincere il tecnico , in primis sul piano motivazionale e della voglia di riscatto dopo una stagione certamente al di sotto delle aspettative. De Sanctis continua a setacciare alacremente il mercato, dopo aver definito gli arrivi di Gomis, Nikolaou ed Henry ed in attesa di chiudere un affare già imbastito nella sostanza, ovvero l'acquisizione a titolo definitivo del cartellino dell'esterno destro Pierozzi dalla Fiorentina. Improbabile che restino in cabina di regia sia Gomes sia Stulac, club targato CFG che cerca un playmaker di personalità ma non solo, caccia anche ad un esterno basso di sinistra, un difensore centrale di spessore, un attaccante centrale ed un esterno offensivo da tridente. Bisogna risolvere in fretta la grana Brunori, con il bomber italobrasiliano che non si è ancora esposto pubblicamente né preso posizione chiara sul suo futuro, situazione ibrida che infastidisce non poco i tifosi.