Palermo, GdS: “Grandi manovre, Dionisi aspetta Nikolaou. Nedel-Ceccaroni…”

Con Soleri e Aurelio che hanno già lasciato Livigno, il tecnico rosanero adesso aspetta il difensore greco ed Henry: il punto in entrata e in uscita.

Mediagol ⚽️ 12 luglio - 09:44

"Soleri e Aurelio passano ai saluti, Dionisi adesso aspetta Nikolaou". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul Palermo che verrà. Sono giorni intensi per il direttore sportivo Morgan De Sanctis, che continua a lavorare alacremente al fine di allestire un organico competitivo per la promozione in Serie B. "Per dare una svolta, si è deciso di separarsi da tre giocatori chiave della prima fase sotto la gestione del City Football Group", con Soleri, Aurelio e Pigliacelli che stanno per lasciare Palermo ed il Palermo.

Soleri e Aurelio hanno effettuato ieri le visite mediche con lo Spezia, dopo aver lasciato Livigno mercoledì sera. Soleri si trasferirà alla corte di Luca D'Angelo a titolo definitivo, mentre Aurelio si sposterà in prestito con diritto di riscatto. "La partenza di Aurelio era attesa dopo il rientro di Lund, ma l’operazione con lo Spezia è stata accelerata". Anche Pigliacelli lascerà Livigno: il portiere classe 1993 approderà al Catanzaro, dove firmerà un contratto biennale. Le visite mediche sono previste nelle prossime ore.

"Una volta sistemate le entrate e le uscite più urgenti, il direttore sportivo De Sanctis si concentrerà sul rafforzamento della retroguardia del Palermo", si legge. "I nomi più intriganti per la difesa sono quelli di Ceccherini del Verona e Romagnoli del Frosinone". Quest’ultimo ha già lavorato con il tecnico Alessio Dionisi durante la stagione 2020/21 all'Empoli e ha alle spalle quattro promozioni con Pescara nel 2012, Carpi nel 2015, Brescia nel 2019 e lo stesso Empoli.

"Il rinnovamento della difesa potrebbe portare a una o due uscite. Attualmente, il più a rischio è Nedelcearu, mentre Lucioni è considerato un punto fermo del progetto tecnico, a meno che non chieda lui stesso di partire. Graves, grazie alla sua versatilità, e Peda, che sta cercando di mettersi in luce durante il ritiro, potrebbero restare in squadra. Per quanto riguarda Ceccaroni, le valutazioni continueranno nelle prossime settimane; se si decidesse di sacrificarlo, De Sanctis cercherebbe un nuovo centrale mancino, dato che sia Ceccherini che Romagnoli sono destri", prosegue il noto quotidiano.

In giornata, infine, dovrebbe arrivare l'ufficialità del trasferimento di Nikolaou in rosanero, mentre per quanto riguarda l'attacco mancano gli ultimi dettagli per l'acquisto di Henry. Seguiranno aggiornamenti...