Nikolaou: “Ecco mio ruolo, Brunori super. Gol al Barcellona, Motta e Serie A…”

"Mio ruolo? Io sono un difensore centrale e gioco a sinistra, lì mi sento bene e fare il mio massimo. Un attaccante che mi ha fatto soffrire in Serie B? L’abbiamo noi in squadra: Matteo Brunori. Poi ce ne sono altri, ma Matteo mi ha messo seriamente in difficoltà e l’ho detto anche a lui. Il boato del Barbera per Palermo-Spezia al gol di Stulac? A parte il gol straordinario, ricordo che lo stadio è esploso. Ma anche prima del rischio d’inizio, quando siamo entrati in campo per il riscaldamento, abbiamo visto già 25.000 persone. Il Barbera è uno stadio importantissimo, anche in vista di una possibile Serie A. Ci sono sempre 30.000 persone che ti possono dare no una mano, ma anche due. Elia e Mateju mi hanno già parlato di Palermo, tutti mi hanno parlato bene di Palermo, è una città bellissima, una piazza importante. Top e flop della mia carriera? Un giorno racconterò ai miei figli il gol siglato in Champions League contro il Barcellona, è stato un momento magico. Uno di quelli a cui ripensi e dici: ‘No, non è possibile’. Il momento peggiore è stato sicuramente la retrocessione in Serie B con lo Spezia. Se mi aspettavo l’exploit in panchina di Thiago Motta? Sì, è un ‘Diez’. Lui cerca sempre di costruire un gruppo importante, da lì parte tutto. La sua forza è questa, ti entra dentro, abbiamo fatto bene per questo. Un messaggio a Soleri e Aurelio? Ho già parlato con loro, vanno in una piazza importante e sono tutti e due forti. Troveranno una squadra importante, gli auguro il meglio per questa stagione. Ai tifosi voglio dire di essere sempre così come sono e di stare sempre al nostro fianco nel bene e nel male e alla fine speriamo di festeggiare tutti insieme".