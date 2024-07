Calciomercato Palermo, Bucchi al Gds: “Nikolaou un top per Dionisi, Mazzitelli…”

"Nikolaou lo ritengo un ragazzo eccezionale, davvero un professionista molto in gamba. Dimitrios è un grande lavoratore e un leader sempre positivo. Ha sempre voglia di crescere e migliorarsi. Io l’ho allenato all’inizio della sua esperienza in Italia. Già da allora mostrava una grande voglia di imparare, imporsi e migliorarsi, spiccando per umiltà e serietà nel lavoro. Sotto il profilo squisitamente tecnico e tattico posso dirvi che Nikolaou possiede una fisicità notevole, che sfrutta al meglio nella fase difensiva. Bravo nei duelli individuali, forte di testa e ha nel suo bagaglio un ottimo tempismo. Parliamo di un centrale difensivo molto dotato tecnicamente, un giocatore ideale per la costruzione del gioco dal basso e la gestione del possesso palla. Il Palermo ha fatto un grande acquisto, come evidenziano i suoi anni di militanza in Serie A , non puoi cimentarti con continuità in massima serie se non hai qualità importanti Mazzitelli corteggiato dal Palermo per il nuovo centrocampo di Dionisi? Luca ha avuto una formazione importante a livello giovanile nella Roma. A Brescia ha svolto il ruolo di interno inizialmente in un centrocampo a due, in virtù di struttura fisica e qualità. Poi nel Sassuolo ed a Genova ha giocato più come mezzala, ruolo in cui ha brillato anche con me. Possiede ottimi tempi e grandi capacità di inserimento, un buon tiro dalla distanza, struttura e qualità. Profilo versatile e completo che può giocare in ogni ruolo del centrocampo e ha molta esperienza".