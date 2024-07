PALERMO, UFFICIALE HENRY: FORMULA E DETTAGLI AFFARE CON HELLAS VERONA

Il Palermo ufficializza un colpo di livello per elevare cifra tecnica e di personalità del reparto offensivo a disposizione di Dionisi. Affare già definito nei giorni scorsi con l'Hellas Verona per il trasferimento dell'esperto attaccante al club rosanero con la formula del prestito con diritto di opzione ed obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Il giocatore aveva già raggiunto da un paio di giorni i nuovi compagni nel ritiro estivo di Livigno, di seguito il comunicato diramato sui canali ufficiali della società di proprietà del CFG.