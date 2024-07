Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Ok Henry, Cremonese all-in Brunori…”

Edizione odierna del Corriere dello Sport che fa il punto su ritiro estivo e calciomercato in casa Palermo FC. Ormai chiuso e prossimo alla formalizzazione l'affare relativo al cartellino dell'attaccante Thomas Henry, proveniente dall'Hellas Verona, profilo esperto ed alla soglia dei trent'anni che ha già dimostrato di poter fare bene anche in categoria superiore. Un innesto di spessore per il reparto offensivo, in cui tutto ruota attorno al profilo di Matteo Brunori. Palermo che continua a considerarlo un punto fermo e fa muro, Cremonese che pare pronta a lanciare l'assalto al cartellino dell'itlobrasiliano con un'offerta top da circa cinque milioni che potrebbe scalfire l'irremovibilità del club di viale del Fante. Intanto, il reparto difensivo compie certamente un salto di qualità con l'approdo di Dimitrios Nikolaou, esperto e performante difensore classe 1998 giunto in rosanero dallo Spezia. Personalità, forza fisica, determinazione e capacità di lettura per il centrale difensivo greco che ha svolto i primi allenamenti con i nuovi compagni e si è presentato alla stampa presente nel ritiro di Livigno. Anche Lucioni, nonostante anagrafe e contratto in scadenza nel 2025, dovrebbe restare un perno della retroguardia e comporre con l'ex Spezia un tandem di centrali di grande affidabilità, vista anche l a momentanea indisponibilità di Ceccaroni che sta recuperando da un problema muscolare. Il carnet di test amichevoli di alto lignaggio si arricchisce di un nuovo appuntamento: dopo la sfida con il Monza di Nesta in programma sabato 20 luglio prossimo, il Palermo di Dionisi sfiderà il 26 Luglio il Leicester formazione neopromossa in Premier League, match che si disputerà a Chesterfield alle ore 19 locali.