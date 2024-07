Calciomercato Palermo, piace Valentin Gomez: De Sanctis sul difensore del Velez?

Management del Palermo targato CFG in modalità full immersion in sede di calciomercato estivo. Bisogna ancora potenziare, rifinire e completare la rosa a disposizione del tecnico Dionisi, al fine di allestire un organico in grado di ambire concretamente alla promozione diretta in Serie A nel prossimo torneo cadetto. Occhi puntati in primis sul reparto difensivo, dopo l'arrivo di Alfred Gomis tra i pali e Dimitrios Nikolaou al centro della retroguardia, De Sanctis e Riccardo Bigon setacciano anche il mercato internazionale a caccia di qualche profilo in grado di far compiere un sostanziale salto di qualità al reparto. Bacino sudamericano da sempre fucina di giovani talenti di prospettiva, come conferma l'indiscrezione pubblicata da Olè.com, edizione digitale del noto quotidiano argentino: Palermo che sarebbe infatti sulle tracce del centrale difensivo, classe 2003, Valentin Gomez, il cui cartellino è di proprietà del Velez Sarsfield con cui il ragazzo ha un contratto in scadenza il 31 dicembre prossimo. Una clausola di dieci milioni rende più complessa l'operazione, ma il City Football Group avrebbe seriamente messo gli occhi sul calciatore già pilastro della Nazionale albiceleste Under 20. Secondo il portale Transfermarkt anche Augusto Costa, presidente del Velez, avrebbe ammesso l'esistenza di una trattativa col club di viale del Fante per il cartellino del promettente difensore: "Stiamo al momento analizzando l'offerta presentata dai rosanero..."