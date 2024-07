Palermo, GdS: “Visite mediche ok, Henry parte per Livigno. Ceccherini-Romagnoli…”

Dopo Nikolaou ed Henry, il successivo colpo di De Sanctis sarà Pierozzi, per il quale c’è già un accordo totale con la Fiorentina.

Mediagol ⚽️ 13 luglio - 10:57

"Svolte le visite mediche, Henry parte per Livigno". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Nella giornata di ieri, Thomas Henry ha svolto le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà ai rosanero. L'attaccante arriverà in prestito oneroso con obbligo di riscatto: l'intesa tra club e giocatore dovrebbe articolarsi su base triennale. L'accordo a titolo temporaneo, inoltre, "varrà solo per la prima stagione, dopodiché se verranno soddisfatte le condizioni per il riscatto (promozione o raggiungimento di un determinato numero di presenze e gol) si andrà avanti".

"I tempi burocratici per le ufficialità imminenti si allungano leggermente, ma ciò non mette in alcun modo a rischio il completamento delle trattative. Il Palermo comincia a guardare oltre gli affari già conclusi e studia possibili aggiustamenti in particolare in attacco, dove il primo avvicendamento è ormai alle porte e si attende ancora di capire cosa ne sarà di Brunori e Di Mariano, e in difesa, dove il comparto centrali andrà incontro a un importante rinnovamento e ci sono già due candidature più forti delle altre", prosegue il noto quotidiano.

D'altra parte, lo scenario di entrate ed uscite immediate è ormai delineato da giorni: Nikolaou è arrivato questa mattina dallo Spezia, Henry si trasferirà in rosanero dal Verona, mentre hanno già lasciato Livigno Soleri e Aurelio in direzione Spezia e Pigliacelli al Catanzaro. "Il successivo colpo di De Sanctis sarà Pierozzi, per il quale c’è già un accordo totale con la Fiorentina", si legge. Tempi più lunghi per il passaggio di Damiani al Pescara di Silvio Baldini, che nel frattempo ha accolto un altro ex rosanero come Accardi e sarebbe molto vicino anche Luperini dalla Ternana.

"Sbrogliate queste matasse, l’attenzione di De Sanctis si sposterà su un difensore di esperienza che possa aiutare la retroguardia a lasciarsi alle spalle i difetti dell’annata precedente", si legge. Due i nomi in cima alla lista del direttore sportivo: Ceccherini del Verona e Romagnoli del Frosinone, "entrambi ritenuti sacrificabili dai rispettivi club e dai costi tutt’altro che insormontabili". Per quanto riguarda Ceccherini, che piace anche alla Sampdoria, c'è la massima disponibilità da parte dell'Hellas. Resta da definire la formula del trasferimento. Romagnoli, invece, è seguito da diverse squadre (Sampdoria, Pisa e Brescia) e "rappresenta il piano B rispetto all’ex Fiorentina".