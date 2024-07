Calciomercato Serie B, Gazzetta dello Sport: “Cremonese vuole Brunori, risposta di Gardini…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" fa il punto sul calciomercato estivo in Serie B concentrandosi in particolare sul valzer dei bomber nel torneo cadetto. Il nome in cima alla lista è ovviamente quello di Matteo Brunori, goleador e capitano del Palermo nell'ultimo triennio tra Lega Pro e Serie B e oggetto di attenzioni di vari club sul mercato. La rosea dimensiona la situazione allo stato attuale, con la Cremonese che vorrebbe fortemente potenziare il suo reparto offensivo con un attaccante di rimarchevole lignaggio ed il Palermo a fare momentaneamente muro rispetto all'ipotesi di un'eventuale cessione del suo numero nove. Una trattativa suggestiva che avrebbe potuto infiammare l'estate della campagna trasferimenti tra i cadetti, arenatasi sul nascere, secondo la rosea, al culmine di un breve scambio di battute in occasione di presentazione e sorteggio del calendario di Serie B 2024-2025 tenutasi a La Spezia. Due stimati e qualificati dirigenti come Paolo Armenta e Giovanni Gardini, rispettivamente Dg della Cremonese e Dg nonché AD del Palermo FC, cordialmente ad interloquire di calciomercato. Un'esplicita domanda del dirigente grigiorosso in merito alla posizione del Palermo sul futuro di Brunori, la risposta categorica di Gardini, che ha ribadito il diniego alla cessione in B ad una diretta concorrente, l'intenzione di non rinunciare tendenzialmente all'apporto dell'attaccante se non in presenza di offerte congrue per il suo cartellino provenienti da società di Serie A. Capitolo chiuso o quasi tra grigiorossi e rosanero per il trasferimento di Brunori alla corte di Stroppa? Il noto quotidiano sportivo nazionale sottolinea come comunque sia Cremonese sia Palermo debbano rinforzare il proprio reparto offensivo. Club lombardo spiazzato dalla decisione di ;Massimiliano Coda di non restare in Lombardia e scegliere la Sampdoria, Palermo che ha appena accolto Henry ma farà probabilmente altro dopo aver perso Mancuso e Soleri che ha appena spostato la causa dello Spezia nell'affare Nikolaou. Pisa di Inzaghi che non perde le speranze di arrivare a Lapadula del Cagliari, Cesena che tenta Biasci del Catanzaro, Sampdoria che deve cedere De Luca con l'arrivo di Coda e sogna Tutino che piace anche al Venezia in Serie A.