Calciomercato Palermo, Nedelcearu ai saluti: definita la cessione di Ionut. Dettagli

Il Palermo definisce la cessione del cartellino di Ionut Nedelcearu il classe 96 vicinissimo ad approdare in Russian Premier League. Tutti i dettagli dell'operazione

Mediagol ⚽️ 30 gennaio 2025 (modifica il 30 gennaio 2025 | 18:16)

Professionalità, abnegazione, spirito costruttivo e costante dedizione alla causa. Due anni e mezzo intensi, quelli trascorsi da Ionut Nedelcearu con la maglia rosanero. Sessantacinque presenze impreziosite da due gol, entrambi realizzati la scorsa stagione.

Quella al Barbera, nel rocambolesco 3-2 che vide il Palermo di Corini prevalere al fotofinish sulla Cremonese di Stroppa, quindi la zuccata perentoria che consentì a Brunori e compagni di capitalizzare al meglio una prestazione non certo brillante sul campo del Lecco. Un nono posto conquistato nella prima stagione in Sicilia, poi la sconfitta nella semifinale playoff contro il Venezia nell’annata successiva. Non sempre in cima alle gerarchie dal secondo campionato in maglia rosanero, complici gli arrivi di Lucioni e Ceccaroni prima, Baniya e Nikolaou dopo, il classe 1996 si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa.

Vis agonistica, applicazione e duttilità nello scacchiere difensivo ne hanno fatto comunque un elemento prezioso per gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina del Palermo. Soltanto nove le presenze in questa prima parte di campionato, di cui molte subentrando in corso d’opera. La consapevolezza di non avere più una centralità nel progetto tecnico di Dionisi ed il desiderio di non perdere la maglia della propria Nazionale hanno suggerito al centrale difensivo rumeno di prendere in considerazione destinazioni alternative in questa finestra di mercato. Palermo che dopo aver accolto GianGiacomo Magnani, nuovo prezioso tassello del mosaico difensivo rosanero, si appresta a liberare uno slot over proprio ratificando la cessione di’ Nedelcearu.

Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, il club di viale del Fante avrebbe raggiunto un’intesa di massima per il trasferimento a titolo definitivo dell’ex Crotone al Klub Akron Togliatti, club che milita in Russian Premier League. Due anni e mezzo di contratto al calciatore, in scadenza con il Palermo il prossimo giugno, e un indennizzo alla società targata CFG. Nedelcearu si lega al Klub Akron Togliatti fino a giugno 2027, ultimi dettagli da limare e iter procedurale che dovrebbe preludere alla formalizzazione dell’affare. Una scelta professionale e di vita per un ragazzo che, a prescindere dall’aspetto calcistico, si è sempre fatto apprezzare per serietà impegno e spirito costruttivo durante la sua esperienza nel capoluogo siciliano. Di inestimabile statura, umana e professionale, il gesto dello scorso 11 dicembre del 2022, quando Ionut, in ritiro con la squadra a poche ore dalla sfida esterna contro la Spal, apprese la drammatica notizia della scomparsa del padre e scese comunque in campo al Paolo Mazza, seppur dilaniato dal dolore, per poi correre a raggiungere i suoi cari. Chiaramente non convocato per la sfida di domani sera contro il Pisa, Il profondo legame affettivo tra il classe 1996 e la piazza resta comunque saldo e indissolubile. Le strade professionali sono ormai prossime a separarsi, ma il Palermo e Nedelcearu si lasciano certamente da buoni amici.