Serie C, 6a giornata: show Benevento-Crotone, capolista Juve Stabia. Ok il Foggia

Commento e risultati dei tre match della sesta giornata della Serie C Girone C giocati domenica 1 ottobre alle ore 18:30⚽️

Terminano i tre match delle ore 18:30 della Serie C Girone C. Partita pazza tra Benevento e Crotone. Vantaggio dei pitagorici con D'Ursi e Gomez ripresi dall'uno-due di Simonetti e Pastina. Lo stesso centrocampista al 75' rimonta la partita e regala la vittoria ai sanniti. Foggia corsaro contro la Turris di Caneo che sta impressionando per il calcio espresso. Campani in vantaggio al 70' con Scaccabarozzi. Rimonta firmata da Embalo e Salines. Juve Stabia sempre più capolista grazie anche alla vittoria interna contro il Monopoli. A regalare il successo agli uomini di Pagliuca ci ha pensato Romeo al 71'.