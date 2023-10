Serie B: vince il Palermo, ko Samp. Pari tra Bari e Como. Risultati e classifica

Dopo le cinque partite andate in scena nella giornata di ieri, valevoli per l'ottava giornata del campionato di Serie B, sono otto le squadre scese in campo questo pomeriggio. Torna al successo al "Renzo Barbera" il Palermo: la squadra di Eugenio Corini conquista in rimonta tre punti importantissimi dopo il vantaggio iniziale da parte del Sudtirol; decisivi i gol siglati nella ripresa da Pietro Ceccaroni e Giuseppe Aurelio. Si dividono la posta in palio Bari e Como (in dieci uomini), nuova sconfitta in campionato per la Sampdoria. Infine, il Cittadella beffa in rimonta il Lecco, sconfitto al "Tombolato" alla luce delle reti messe a segno nel finale da Pittarello e Cassano.