Audace Cerignola-Foggia, le probabili formazioni: Canonico cerca allenatore. Ok Tonin

La preview e le probabili formazioni del match tra Audace Cerignola e Foggia, valido per la diciottesima giornata del girone C di Serie C.

Derby di fuoco oggi nel girone C di Serie C, alle ore 20.45. Audace Cerignola e Foggia, match valido per la diciottesima giornata di campionato. Una partita tutta pugliese, che raccoglierà migliaia di tifosi allo stadio Monterisi.

I padroni di casa sono posizionati al decimo posto, dopo aver totalizzato 22 punti in 17 partite. Quindi, zona playoff per i gialloblù, neopromossi lo scorso anno e certezze in questo. Gli ultimi risultati non stanno sorridendo alla squadra allenata da Ivan Tisci, infatti la vittoria manca dallo scorso 12 novembre, quando il Cerignola ha battuto il Catania. Da lì solo tre pareggi e una sconfitta, che chiaramente non possono rendere soddisfatti addetti ai lavori e tifosi.

Il Foggia è quello messo peggio tra le due! Arriva senza l'allenatore, visto che Cudini è stato esonerato. L'ex Fidelis Andria con il quale si sono raccolti 22 punti in 17 partite. I satanelli sono bloccati al dodicesimo posto, comunque a ridosso della zona playoff. Canonico sta cercando riportare in rossonero DelioRossi, ma la strada è in salita. Non c'è una vera e propria lista e in settimana ci saranno risvolti più concreti dal punto di vista tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI — AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1): Krapikas; Coccia, Allegrini, Gonnelli, Russo; Tascone, Capomaggio, Ruggiero; D’Ausilio, D’Andrea; Malcore.

A disposizione: Fares, Trezza, Botta, Bianco, Prati, Bezzon, Vitale, Sosa, Leonetti, Neglia.

Allenatore: Ivan Tisci.

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Salines, Riccardi, Carillo; Garattoni, Frigerio, Di Noia, Schenetti, Rizzo; Peralta, Tonin.

A disposizione: Cucchietti, De Simone, Papazov, Martini, Vezzoni, Odjer, Rossi, Vacca, Fiorini, Marino, Idrissou, Embalo, Tounkara.

Allenatore: Massimiliano Olivieri.

ARBITRO: Stefano Nicolini di Brescia.

ASSISTENTI: Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Roberto Allocco di Alba-Bra.

QUARTO UFFICIALE DI GARA: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone.

Dove vedere la gara in TV e in streaming — Diretta TV su Antenna Sud – Canale 14 del digitale terrestre.

Diretta TV su Sky Sport 254 per gli abbonati.

Diretta streaming su Now per gli abbonati.

