Catania-Sorrento, le probabili formazioni: Lucarelli sfida Maiuri. Ok Chiricò e Rocca

Le probabili formazioni del match tra Catania e Sorrento, valido per la diciottesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024.

⚽️

Catania e Sorrento si sfideranno questa sera, a partire dalle ore 20.45 allo stadio Massimino, nel match valido per la diciottesima giornata del girone C di Serie C. Giocano l'undicesima contro la quattordicesima forza del campionato.

Il Catania da quando ha cambiato allenatore, con Cristiano Lucarelli in panchina ha totalizzato quattro vittorie in sei partite disputate. Un pareggio ed una sconfitta le restanti due. Un doppio passaggio del turno in Coppa, eliminando Crotone prima e Pescara poi, ha permesso agli etnei di accedere alle semifinali. Mentre in campionato, i rossazzurri sono reduci dai passi falsi contro Virtus Francavilla e Messina. Il sorriso e lo spirito combattivo mostrato contro la compagine di Zeman, dovrà essere riproposto anche contro il Sorrento questa sera.

Il Sorrento è quattordicesimo, con 19 punti fatti in 17 gare disputate. Una squadra molto ostica da affrontare e per questo la banda Lucarelli dovrà scendere in campo con la massima attenzione, per portare a casa l'intera posta in palio, davanti al magnifico pubblico siculo. I rossoneri hanno fatto 11 punti nelle ultime 6, perdendo una sola partita (l'ultima contro il Brindisi). La squadra allenata da Maiuri vorrà ben figurare sul manto erboso di Catania.

PROBABILI FORMAZIONI — CATANIA (4-2-3-1): Bethers; Rapisarda, Lorenzini, Curado, Castellini (Mazzotta); Zammarini, Quaini; Chiricò, Rocca, Marsura (Bocic); Dubickas (De Luca). A disp.: Livieri, Mazzotta, Maffei, Deli, Zanellato, Popovic, Bocic, Chiarella, De Luca, Privitera.

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco (Bonavolontà), Vitale; La Monica (Badje), Martignago (Ravasio), Scala. A disp.: Marcone, Chiricallo, Di Somma, Vitiello, Panelli, Cuccurullo, Messori, Badje, Petito, Kone, Capasso, Ravasio. All: Maiuri

ARBITRO: Matteo Canci di Carrara

ASSISTENTI: Nicola Morea dI Molfetta e Vincenzo Abbinante di Bari

IV UFFICIALE: Luca Tagliente di Brindisi

INDISPONIBILI: Bouah, Ladinetti, Silvestri, Rizzo e Di Carmine

