GdS: “Palermo, finalmente Insigne. L’ex Frosinone il migliore contro il Pisa”

Roberto Insigne finalmente ha fatto ciò per cui è stato acquistato. Un gol, due assist e tre punti per il Palermo di Corini contro il Pisa.

Il Palermo ha ritrovato il suo fantasista. Dopo un periodo di difficoltà, Roberto Insigne ha finalmente recuperato la forma e la continuità che lo hanno contraddistinto nelle sue precedenti esperienze. Nella vittoria contro il Pisa, l'ex Frosinone è stato il mattatore della gara, con un gol, due assist e una prestazione di grande qualità. Il suo gol, dedicato alla moglie, è stato un momento importante per lui, che ha così potuto scacciare un periodo di crisi personale e di squadra. Le sue parole da uomo carismatico, dopo il match, hanno eliminato tutte le voci sullo spogliatoio Palermo, che non sarebbe unito al tecnico Corini. Adesso l'esterno campano l'onore ed allo stesso tempo l'onere di essere uno tra i leader della compagine siciliana, non solo a livello calcistico, ma anche a livello di guida fuori dal rettangolo verde. Due assist ed un centro provvidenziale, fanno di Insigne il migliore del club di Viale del Fante al cospetto della squadra di Aquilani.