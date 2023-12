Corriere dello Sport: “Palermo, abbraccio a Corini importante. Serve continuità”

Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Palermo è una squadra dai due volti contrastanti. Per alcuni tratti della partita è contratto e remissivo, mentre in altri momenti è capace di giocare con coraggio e determinazione, fino a diventare autore di bei gol da vedere e raccontare. La vittoria sul Pisa è stata preziosa, ma non risolve i problemi della formazione di Corini . La squadra si trova ancora al settimo posto ed ha bisogno di trovare maggiore continuità di rendimento.

La situazione di Corini è bizzarra. I tifosi non sono convinti, ma la società non intende esonerarlo. Questa tipologia di frizione tra le parti non fa bene alla squadra, che gioca con una tensione palpabile. Contro i ragazzi di Aquilani, la squadra è riuscita a sbloccarsi grazie alla prima giocata riuscita. Sono riemerse le qualità individuali e alcuni principi basilari di gioco, ma la fase di non possesso non funziona ancora bene. L'abbraccio della squadra a Corini è un segnale importante. I giocatori sono consapevoli della pressione che c'è addosso all'allenatore e che si trasmette anche a loro. I punti possono riportare serenità, ma il Palermo deve trovare la strada maestra di rendimento per poter ambire alla promozione in Serie A.