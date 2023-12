LE PAGELLE DI PALERMO-PISA 3-2: Super Insigne, top Segre, muro Pigliacelli. Difesa…

Le pagelle di Palermo-Pisa a cura della redazione di Mediagol.it: Insigne e Segre migliori in campo tra i rosanero. Retroguardia incerta che soffre troppo l'attacco nerazzurro

DIFESA —

PIGLIACELLI 7 - Sempre pronto e reattivo a respingere le conclusioni dei toscani che bucano la difesa rosanero con estrema facilità. Non può nulla sulle conclusioni, molto ben indirizzate, di Marin e Valoti in occasione delle reti nerazzurre. Concentrato e lucido nel finale sul disperato forcing degli uomini di Aquilani, alza bene sulla traversa un insidioso tirocross dalla trequarti.

GRAVES 6 - Cerca di tenere con ordine la posizione sul versante di destra, e soffre un po' la spinta della catena laterale di sinistra del Pisa. Ha il merito di ispirare il vantaggio di Insigne con un pressing insistito sulla trequarti, non impeccabile, come tutta la retroguardia rosa, in occasione dell'uscita sul primo gol di Marin. Non patisce il contraccolpo psicologico e chiude in crescendo partecipando anche alla cucitura del giropalla.

LUCIONI 5,5 - La difesa rosanero balla fin troppo e non riesce spesso a leggere né ad arginare la proposta offensiva toscana. Lui non vive un grande momento di forma e tutto il reparto ne risente. Valoti calcia dal cuore dell'area totalmente solo in occasione del pari nerazzurro, Pisa pericoloso sia in ampiezza che centralmente dove l'ex Frosinone e Marconi soffrono oltremodo.

MARCONI 5,5 - Idem come sopra. Non sempre reattivo e lucido in chiusura, cerca di salvarsi con mestiere e vis agonistica. Qualche errore di troppo in sede di scarico e palleggio che finisce per innescare pericolose ripartenze avversarie. Soffre molto gli attaccanti di Aquilani in una giornata non brillante per l'intera retroguardia.

LUND 6 - Mostra le consuete ed evidenti lacune in fase di copertura, leggermente in crescita in fase propulsiva. Non fluido come nelle sue prime uscite, ma lotta con ardore e si propone sempre in sovrapposizione o taglio interno sul binario mancino, cercando il dialogo con Di Francesco.

CENTROCAMPO — COULIBALY 6 - Non il solito tracimante Coulibaly in mezzo al campo, ma fornisce comunque un sostanzioso contributo di fisicità e nerbo in zona nevralgica. Partecipa al pressing alto che ispira il gol di Insigne, dopo il primo break di Graves, Marin lo falcia e si becca il rosso, toccandolo molto duro e costringendolo ad uscire nella ripresa.

GOMES 6 -Poco lucido e preciso in fase di cucitura ed impostazione, fatica molto anche in sede di interdizione dinamismo e qualità nel fraseggio dei centrocampisti del Pisa che dialogano con profitto e si inseriscono con grande pericolosità. Ha il merito di imbucare col tempo giusto per Insigne, firmando l'assist del vantaggio rosa.

SEGRE 7,5 -Moto perpetuo e gigante di generosità in mezzo al campo. Corre, pressa, cuce e si inserisce splendidamente nel cuore dell'area sul cross di Insigne firmando l'importantissimo gol vittoria.

STULAC S:V Pochi minuti per cercare di dare ordine e gestire il possesso, con raziocinio e qualità, nella fase finale del match.

ATTACCO — DI FRANCESCO 6,5 - Più volitivo ed elettrico delle ultime uscite. Spinge sul binario mancino, dialoga con Lund, cerca di puntare l'uomo e mette in mezzo una serie di palloni pericolosi. Sfiora il gol in due occasioni: spettacolare la sforbiciata sul cross di Insigne che timbra in pieno la traversa, bravo Nicolas sul tuffo di testa sul secondo palo ancora sull'assist del numero undici di Corini.

BRUNORI 7 - Cerca di attaccare maggiormente la profondità e dare peso e riferimento in the box, pur partecipando con continuità alla tessitura delle trame offensive. Pronto e risoluto nell'azione del raddoppio, destro chirurgico di prima intenzione, da attaccante di razza, che prende il tempo a Nicolas sull'assist di Insigne. Pecca di supponenza nel finale, quando cerca il dribbling su Nicolas a tu per tu, anziché calciare e chiudere il match con il gol del poker.

INSIGNE 8 -Mattatore e migliore in campo per distacco. Finalmente, sul manto erboso del Barbera, scende in campo il vero Insigne. Un concentrato di classe, tecnica, estro e qualità, che sposta gli equilibri e fa marcatamente la differenza. Un gol di giustezza, due assist sublimi, strappi, dribbling e giocate che squarciano la densità pisana. Novanta minuti per mettersi alle spalle acciacchi, infortuni ed amarezze di inizio stagione.

DI MARIANO 6 -Entra nel finale e ci mette il suo contributo di corsa, abnegazione, e brio sul versante offensivo sinistro. Prova la battuta dalla distanza senza sfortuna e non si risparmia nel concitato finale.

SOLERI 6 -Peso, sponde aeree e lotta senza quartiere nel finale in cui Corini lo butta dentro per dare peso e centimetri al reparto offensivo. Gamba, ferocia agonistica, un contributo determinante anche in fase di ripiegamento nel finale per difendere il vantaggio.

VALENTE S.V. Pochi minuti per rilevare Insigne e far prendere all'ex Frosinone una meritata standing ovation.

