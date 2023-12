GdS: “Torna la vittoria, ora Como e Cremonese. Palermo passa dal test della verità”

Il Palermo ha battuto il Pisa, adesso il calendario gli presenta ben due scontri diretti dove dovrà affrontare il Como e la Cremonese.

La vittoria del Palermo sul Pisa ha rilanciato i rosanero in classifica, che ora si trovano a -5 dal secondo posto e a -3 dal terzo. Tuttavia, come sottolinea l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, per continuare a scalare la classifica i rosa dovranno alzare il livello del gioco, a cominciare dalle prossime due gare contro Como e Cremonese, due delle squadre più solide del momento.

Il Palermo ha dimostrato di essere in grado di segnare contro chiunque, come dimostrano le ultime quattro partite, dove sono arrivati ben otto gol. Tuttavia, la squadra di Corini ha spesso difficoltà contro squadre che propongono un calcio articolato, dinamico e propositivo. Inoltre, ultimamente anche le palle inattive sono diventate un problema per i rosanero.

Per vincere contro Como e Cremonese, il Palermo dovrà migliorare in fase di costruzione e interdizione. Inoltre, dovrà essere più cinico nelle occasioni da gol. Il calendario delle prossime due giornate è favorevole al club di Viale del Fante, che potrebbe agganciare il Como nel podio con una vittoria. Tuttavia, i rosa dovranno fare attenzione a non sottovalutare la Cremonese, che è ancora in corsa per la promozione diretta, essendo una retrocessa imbottita di giocatori importanti per la categoria. Se il Palermo riuscirà a chiudere il 2023 senza subire sconfitte e a vincere almeno una delle prossime due gare, potrebbe dare un colpo definitivo alla crisi e ricandidarsi con forza alla Serie A.

