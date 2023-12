Gazzetta dello Sport: “City Group, fiducia in Corini aiuta. Lavora con certezze”

La società City Football Group ha sempre fatto trapelare che la fiducia in Corini non è mai venuta a mancare. Si continua con il tecnico, anche con maggior serenità dopo la vittoria contro il Pisa.

L'articolo sottolinea che Palermo è una piazza che ha grandi aspettative e che non perdona facilmente le sconfitte. I tifosi, infatti, hanno contestato l'allenatore Corini , ritenendolo responsabile della crisi della squadra. Il City Football Group , invece, ha deciso di continuare a dare fiducia al nativo di Bagnolo Mella. La holding che detiene le quote di maggioranza del club di Viale del Fante, infatti, ragiona in maniera chiara nei confronti dei suoi allenatori: se capisce che la squadra non lo segue più interviene, altrimenti preferisce dare continuità.

Il Palermo, sulla carta, ha una squadra forte, ma forse in questo periodo di crisi si è fatto troppo affidamento su alcuni giocatori e non si è gestita nel migliore dei modi la coralità della squadra. Inoltre, Brunori ha avuto un periodo di astinenza dal gol e ci sono stati diversi infortuni che hanno complicato la vita a Corini. La società probabilmente interverrà sul mercato a gennaio per dare più spessore alla rosa. Il pallino, però, resterà sempre nelle mani dell'allenatore, che è il responsabile tecnico. In conclusione, la vittoria sul Pisa è un segnale importante e la fiducia della proprietà può dare al tecnico la tranquillità necessaria per lavorare in vista del proseguo del campionato.