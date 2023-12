GdS: “Palermo, ancora non basta! Ok aver battuto il Pisa, adesso c’è da convincere”

La squadra di Corini in questa prima parte di campionato non ha mai convinto realmente dal punto di vista del gioco. Palermo deve dare altri segnali.

⚽️

La vittoria sul Pisa è un segnale positivo, ma non basta per soddisfare le aspettative della tifoseria e per raggiungere gli obiettivi stagionali. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea infatti alcuni aspetti negativi della prestazione dei rosanero. In particolare, la difesa è apparsa ancora troppo vulnerabile, subendo due gol nel secondo tempo contro la squadra di Aquilani che non è propriamente una corazzata. Inoltre, il gioco del Palermo è ancora troppo discontinuo e poco convincente, con la formazione rosa che fatica a costruire una manovra efficace.

Questi problemi sono stati evidenziati anche dal tecnico Eugenio Corini, che ha dichiarato che la vittoria sul Pisa potrebbe essere la svolta del campionato, ma che per confermare questo trend sarà necessario trovare continuità nelle prossime partite. In particolare, le due sfide contro Como e Cremonese saranno decisive per capire se il Palermo è realmente in grado di lottare per la promozione in Serie A. Se nelle prossime due partite non arriveranno conferme, sarà necessario fare delle riflessioni profonde e valutare anche la possibilità di intervenire sul mercato invernale.

In conclusione, la vittoria sul Pisa è un segnale positivo, ma non basta per risolvere i problemi del Palermo. La squadra dovrà migliorare soprattutto a livello difensivo e di gioco per poter ambire a raggiungere gli obiettivi stagionali. In particolare, i punti su cui il Palermo dovrà lavorare sono la fase difensiva, che l'ha visto subire 18 gol in 17 partite e la proposta offensiva. Quest'ultima affidata spesso a iniziative individuali per creare occasioni da gol. Se il club di Viale del Fante riuscirà a migliorare in questi due aspetti, allora potrà ambire a raggiungere gli obiettivi stagionali.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.