Foggia, il giusto confine tra sogno e realtà: Canonico chiama Rossi, Delio rifiuta

Il Foggia delude e Canonico esonera l'allenatore Cudini. Alla guida dei rossoneri c'è il mister della Primavera ma occhio a Delio Rossi.

⚽️

di Anthony Massaro

Quasi sei mesi esatti dall’anticamera di un sogno. Viaggio di palpiti, emozioni, amore e fierezza. Fremiti, speranze e lacrime. Di gioia, commozione e amarezza. L’ebbra illusione, comunque meravigliosa da coltivare e vivere strada facendo, seppur non coronata dall’apoteosi del trionfo sul rettangolo verde. Il 18 giugno 2023, lo stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi divenne culla delle fede calcistica, trascinante ed incondizionata, professata da oltre ottocento cuori rossoneri giunti nella provincia lombarda per spingere il Foggia verso uno dei punti apicali della storia del club. Crocevia focale dell’era Canonica, managerialmente deludente e tribolata prima e dopo il triplice fischio di quella sera, comunque magica ed indelebile per quanto concerne l'ultimo percorso ai playoff.

Culmine tecnico ed emotivo di una parabola breve ma esaltante, condita da gioie, vittorie, serate "da Champions" a battagliare e sudare nel terreno di gioco del “Pino Zaccheria” con la maglia rossonera cucita sulla pelle e con migliaia di tifosi a spingere. Quando si spensero i riflettori del Rigamonti-Ceppi sulla finale playoff di Serie C tra Lecco e Foggia, calò simbolicamente e concretamente il sipario dell'avventura di Delio Rossi sulla panchina rossonera.

Un Foggia capace di dare scacco alle big della Serie C, in grado di conciliare gioco, risultati e spettacolo. Cifra tecnica non rimarchevole ma identità tattica tangibile, un calcio aggressivo, propositivo, emozionante. Organico pieno di difetti, ma con sprazzi di talento e provvidenziale gioventù, allestito e gestito male da una società in grave difficoltà e magistralmente guidato da Rossi in circa tre mesi. Maestro, stratega e riferimento imprescindibile dentro e fuori dal campo per un gruppo di calciatori passati dall'essere contestati all'entrare in magnifica simbiosi con Foggia e la sua gente.

Il tecnico di Rimini, dimessosi poco dopo il termine della stagione, dichiarò: "Ho accettato con piacere di venire qui a Foggia, ho parlato con il presidente e gli ho detto che non sarei venuto qui per fare quattro partite, ma per un anno almeno. Ho pensato 24 ore su 24 al Foggia, dormendo tre ore a notte. Abbiamo lavorato e purtroppo abbiamo cullato un sogno che non è andata come immaginavo. Voglio ringraziare i miei ragazzi, un gruppo incredibile. Non capisco perché il nostro sogno non è arrivato fino alla fine, mi tengo la mia idea solo per me, ho sempre raccontato la verità. L’anno prossimo non sarò più l’allenatore del Foggia solo per una mia scelta. Avrei fatto lo stesso anche se fossimo saliti in Serie B per non riesco ad essere razionale non posso vivere da recluso. Lascio perché sono troppo coinvolto. Sono e resto tifoso del Foggia". Salutato l'ex Palermo e Ascoli tra le altre, il Foggia si è affidato a Mirko Cudini, con il quale si sono raccolti 22 punti in 17 partite. I satanelli sono bloccati al dodicesimo posto, comunque a ridosso della zona playoff.

Canonico, ha virato per l'esonero del mister marchigiano, arrivato dopo aver totalizzato un punto nelle ultime tre sfide, a margine dello zero a zero interno con il Potenza. Oggi la squadra è guidata dall'allenatore della Primavera, MassimilianoOlivieri. Il patron dei pugliesi ha già fatto un tentativo con Delio Rossi - secondo il Corriere dello Sport - declinato immediatamente dall'emiliano, il quale è rimasto svincolato dopo le impresse di Foggia. Ma di certo non c'è nulla, e se ci fosse ancora qualche romantico in questo calcio, è libero di sognare un nuovo matrimonio rossonero. Nel frattempo, sotto con il derby contro l'Audace Cerignola, crocevia fondamentale in ottica playoff.

