Palermo-Pisa, due i precedenti nel 22/23: gol e spettacolo tra Corini e nerazzurri

I precedenti tra Palermo e Pisa nel nuovo millennio. 2 le sfide giocate terminate entrambe con il pareggio

Rosanero che devono ritrovare la via della vittoria che manca da ben quattro turni e che ha portato la formazione siciliana all'ottavo posto in classifica, l'ultimo utile per poter accedere ai playoff. Stesso obiettivo per i toscani che devono obbligatoriamente rialzarsi dopo due pareggi e tre sconfitte, con l'ultimo successo che risale alla sfida contro il Sudtirol, che ha portato i nerazzurri a trovarsi sopra di soli due punti dalla zona playout. Questo e tanto altro il posticipo della domenica de diciassettesimo turno del campionato di Serie BKT tra il Palermo di Eugenio Corini e il Pisa di Alberto Aquilani. Il match è in programma quest'oggi, sabato 16 dicembre, allo stadio "Renzo Barbera" alle ore 16:15.

I PRECEDENTI

Palermo e Pisa si affrontano per la trentatreesima volta. Dalla stagione 2002-2003, ovvero l'annata in cui Maurizio Zamparini, ex presidente della compagine rosanero che acquistò le quote del club siciliano, soltanto due le sfide ed entrambe nell'annata scorsa quando il club targato City Football Group è tornato in cadetteria post fallimento.

PALERMO-PISA 3-3 (SERIE B 2022/2023)

Nell'annata che coincide con il ritorno dei rosanero in Serie B, la formazione di Corini non è riuscita a portare a casa i tre punti né all'andata né al ritorno. Nella sfida al Renzo Barbera, la squadra siciliana si schierò con il consueto 4-3-3. Inizia la sfida e ci provano subito gli ospiti con Gliozzi, il cui tiro viene fermato sulla linea da Buttaro. All' 11' Di Mariano, dopo una spizzata di testa di Brunori, si inserisce in mezzo ai due difensori toscani e sigla l'1-0. Passano circa dieci minuti e Tourè decide di fare esplodere il settore ospiti con un super tiro a giro. Proprio nel recupero della prima frazione di gioco, Elia ribatte ai toscani dopo un assist al bacio del capitano. Nella ripresa subito il bomber rosanero che non trova il bersaglio grosso. All' 57' ancora l'ex Atalanta trova la sua doppietta personale in una delle ultime apparizione con il Palermo FC. Reazione d'orgoglio per gli uomini di D'Angelo che prima con Gliozzi e poi con il super gol di Tramoni trovano il pareggio.

PISA-PALERMO 1-1 (SERIE B 2022/2023)

Nella gara di ritorno che si è giocata all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani il risultato finale è stato l'1-1. Corini in avanti nel suo 3-5-2 schierò Brunori e Soleri insieme dal 1' minuto. Inizio importante dei rosanero che ci provano con un tiro da fuori di Dario Saric che trova la pronta risposta dell'estremo difensore rivale. Poco dopo ci prova Torregrossa il cui tiro termina alto. L'ex attaccante della primavera della Roma colpisce di testa e il pallone si spegne di poco fuori. Un ispirato Di Mariano si procura un calcio di rigore dopo un'ottima progressione palla al piede. Dal dischetto capitan Brunori, che però si fa ipnotizzare da Nicolas. Il gol è nell'aria e infatti all'38' su un passaggio illuminante di Verre, l'ex Lecce con un pallonetto porta in vantaggio i suoi. Poco dopo ancora il palermitano si trova sui piedi la palla del 2-0 ma tira troppo frettolosamente a porta sguarnita. Monologo dei siciliani con il bosniaco Saric che ci prova nuovamente. Riposta del Pisa con il tiro dell'ex Moreo che termina fuori di pochissimo. Nella ripresa si fa più insistente l'attacco dei toscani ma senza reali pericoli per Pigliacelli. Ma proprio nel finale, all'86' Sibilli con un super tiro beffa l'ex portiere del Trapani e porta in dote un punto ai suoi. Rimpianti per la banda Corini, uscita dalla sfida di Pisa con in mano (forse) la prestazione più convincente della passata stagione.

