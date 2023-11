Serie C, 15a giornata: vincono Mantova, Albinoleffe e Latina. Stop per il Foggia

Commento e risultati degli anticipi della quindicesima giornata del campionato di Serie C del girone A e C

Terminano i tre anticipi della quindicesima giornata. Ecco i match giocati: Atalanta U23-Mantova, Trento-Albinoleffe, Foggia-Latina. Non sbaglia la compagine di Possanzini che batte 0-2 la formazione di Modesto e consolida il primo posto in attesa del Padova. Vince la squadra di Lopez che agguanta i playoff. Vittoria in trasferta per gli uomini di Di Donato che condanna i pugliesi ad una sconfitta interna.