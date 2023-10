Serie C, 11a giornata: ok Juve Stabia e Picerno, stop per Pescara e Turris

Risultati e commenti dei match di Serie C, iniziati alle ore 20.45. validi per l'undicesima giornata del campionato

Termina buona parte dell'undicesima giornata di Serie C. Stop per il Pescara di Zeman che viene fermato 2-3 in casa dalla Recanatese, dove il grande protagonista è stato Lipari con una doppietta. Nel girone C invece, non sbaglia la Juve Stabia che davanti al suo pubblico batte 1-0 il Latina grazie al gol di Bellich al 37'. Sconfitta interna per la Turris, che perde il derby campano contro il Giugliano. Tanti gol tra Audace Cerignola e Casertana con il match che termina 2-4. Stop invece del Foggia che si arrende al Picerno di Longo.