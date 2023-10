Palermo, Corriere dello Sport: “Mago Stulac, perla last minute. In Venezia-Foggia…”

L'edizione odierna del "Corriere dello Sport" si sofferma sulla perla balistica di Stulac contro lo Spezia. Una magia su punizione dal limite che ha suggellato il forcing arrembante ed intenso del Palermo di Corini, protagonista di un'esaltante rimonta da situazione di doppio svantaggio contro la formazione guidata da Alvini. Palermo che non capitalizzava al meglio una palla inattiva da oltre un anno e mezzo, l'ultimo stoccatore era stato Giron contro la Juve Stabia, ma la rete fu caratterizzata da un'evidente deviazione sulla parabola scoccate dall'esterno mancino francese. Cronologicamente, andando a ritroso, c'è da registrare la splendida, potente e precisa punizione di Lucca nella stagione precedente in un Palermo-Bari. In Serie B, l'ultimo a gonfiare la rete avversaria su palla inattiva con la maglia rosanero era stato Nestorovski nel 2018 contro l'Ascoli. Diamanti aveva firmato il raddoppio rosa in un Palermo-Fiorentina in Serie A, campionato che si concluse poi con la retrocessione della compagine rosanero. Palermo che nella sua storia ha vantato fior di specialisti in questo fondamentale: Miccoli e Corini su tutti. Ka sublime esecuzione di Stulac in pieno extra-time contro lo Spezia ha ribadito l'importanza ed il peso specifico delle palle inattive, specie le punizioni dal limite dell'area. nell'economia di una partita. Per calciarle con profitto ed efficacia servono tecnica, freddezza e doti balistiche eccelse, qualità che non mancano di cero a Leo Stulac. Il playmaker sloveno ha siglato tre reti in carriera: l'ultima, prima della magia del Barbera, l'aveva firmata con la maglia del Venezia, dalla medesima posizione ed in chiusura di partita, al minuto novantaquattro. La parabola di Stulac allora condannò il Foggia, in lott aper l'accesso ai playoff, alla sconfitta regalando i tre punti alla formazione lagunare.