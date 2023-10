Palermo, Gazzetta dello Sport: “Stulac come Corini e Miccoli, profezia di Eugenio…”

Un capolavoro balistico a fil di cronometro. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma sulla prodezza di Leo Stulac che, con una parabola perfetta su palla inattiva, al minuto centoquattro, ha regalato al Palermo un pari ormai quasi insperato contro lo Spezia di alvini. Dopo un'ora di ottimo calcio, infatti, la compagine ligure era avanti di due reti al Barbera contro un Palermo intenso e generoso ma non altrettanto fluido ed incisivo. Nella ripresa la squadra rosanero ha progressivamente cambiato marcia, edificando con carattere e personalità la rimonta grazie alla zampata di Mancuso ed alla magia in extremis di Stulac. Proprio gli autori del gol, al pari di Soleri anch'egli subentrato, hanno cambiato il volto dei rosanero nell'ultima mezz'ora. Proprio dopo il fallo di Bertola sulla boa scuola Roma, nel corso della lunga verifica al Var, Corini aveva profetizzato a Stulac l'imminente magia. " Se non ci danno rigore, calci tu la punizione e fai gol...", queste le parole rivolte dal tecnico del Palermo al playmaker sloveno, La rosea sottolinea che erano circa vent'anni che non si ammirava un'esecuzione talmente perfetta su punizione dal limite al Barbera da parte di un calciatore del Palermo. Soltanto campioni del calibro di Corini e Miccoli riuscivano a disegnare traiettorie simili, a scavalcare la barriera e spesso imparabili per i portieri avversari. Stulac allena costantemente questo fondamentale in settimana e Corini, da ex specialista, ha riconosciuto nel playmaker sloveno l'interprete ideale per calciare le palle inattive. Grande la stima nei confronti del centrocampista ex Venezia da parte di Corini, che lo ha espressamente voluto un anno fa nella sessione estiva di calciomercato. Un regista di grande qualità balistica e sopraffina visione di gioco, avversato nella stagione precedente da un brutto infortunio che lo ha messo fuori causa per mesi, compromettendo di fatto la sua prima annata in maglia rosanero. Corini lo stima e cerca di lavorare molto sull'aspetto agonistico, tattico e dinamico, cercando di implementare vigoria , compartecipazione e applicazione del ragazzo in fase di non possesso. Stulac risponde bene e sta fornendo segnali di crescita in tal senso, voglioso di migliorarsi e contendere a Claudio Gomes una maglia da titolare o, comunque, rientrare nell'undici iniziale e coesistere in zona nevralgica con l'interno francese. L'apporto del numero sei di Corini potrà essere fondamentale nelle prossime gare, a partire dalla sfida interna contro il Lecco in cui servirà un regista capace di dare estro, linearità e verticalità al gioco, al fine di scardinare la strenua densità dei lombardi.