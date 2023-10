Gazzetta dello Sport: “La zona Palermo. da Soleri a Stulac: cinque gol oltre il 90′”

Dopo dieci giornate di Serie B, di cui solamente nove disputate dal Palermo dal momento che la gara con il Brescia valida per il secondo turno deve ancora andare in scena, sono cinque le reti messe a segno dopo il novantesimo minuto dai rosanero. Una crescita esponenziale, non solo sul piano di gioco ma anche per quanto riguarda la mentalità sempre più vincente ed orientata a non mollare fino all'ultimo. "Ad aprire le danze è stato Soleri a Reggio Emilia con la rete del 3-1 finale al 95’, poi è toccato a Mancuso ad Ascoli con il gol vittoria per 1-0 al 92’ , a Brunori a Venezia per la rete del 3-1 al 92’, poi ancora a Mancuso a Modena dove ha messo in cassaforte il punteggio firmando il 2-0 al 91’", sottolinea la rosea.