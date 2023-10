Palermo, Stulac e il tabù sfatato: l’ultimo a segnare su calcio di punizione fu Giron

Dopo quasi due anni, il Palermo torna a segnare su punizione grazie alla perla di Stulac. Di Giron e Lucca gli ultimi calci piazzati vincenti.

Mediagol ⚽️

di Davide Raja

Da calciatore, Eugenio Corini è ricordato dai tifosi del Palermo, oltre che per la sua leadership da capitano, soprattutto per la sua vena realizzativa su calcio di punizione. Il tutto senza dimenticare che allo staff rosanero dall'attuale stagione si è aggiunto anche Cesare Bovo, particolarmente ferrato in materia. Tuttavia, nella sua nuova gestione da tecnico del club siciliano, nessuno dei suoi giocatori era riuscito a gonfiare la rete su calcio piazzato, pur avendo a disposizione dei tiratori invidiabili per una buona fetta delle formazioni di Serie B.

Leo Stulac, il quale nella propria carriera ha fatto dei calci da fermo la propria specialità, grazie ad una perla dal limite dell'area ha fissato il risultato sul 2-2 tra Palermo e Spezia al tredicesimo minuto di recupero del secondo tempo, realizzando il gol più "tardivo" della storia del calcio italiano ad oggi. Oltre a questo particolare record, il regista sloveno è riuscito a sfatare questa sorta di "tabù" che vedeva i rosanero poco cinici su punizione nelle ultime stagioni.

Infatti, l'ultima volta che il Palermo ha gonfiato la rete da calcio piazzato diretto bisogna risalire alla stagione 2021/2022 in Serie C, più precisamente alla sfida contro la Juve Stabia del 12 febbraio 2022. Il sinistro di Maxime Giron venne deviato dalla barriera gialloblù con il portiere delle "vespe" da considerarsi fuori causa. Non un meraviglioso feeling con le punizioni nella storia recente rosanero, anche se molti tifosi palermitani ricorderanno con affetto il bolide dalla lunga distanza di Lorenzo Lucca in Palermo-Bari, risalente alla stagione 2020/2021 sempre in Lega Pro, con il centravanti di Moncalieri che fissò il risultato sull'1-1 all'antivigilia del Natale 2020.

Già a quota due reti in campionato reduce da un'annata prevalentemente passata ai box, Stulac non intende fermarsi, consapevole della folta concorrenza a centrocampo specialmente per quanto riguarda Claudio Gomes, anche se i due si differiscono per alcune caratteristiche tecniche.

