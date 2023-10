Palermo, Pigliacelli e la sua kryptonite: tre tiri a giro da fuori area sotto la Nord

Canotto del Cosenza, Ciervo del SudTirol e Reca dello Spezia potrebbero aver scoperto il punto debole del Superman del Palermo.

Mediagol ⚽️

di Davide Raja

Avere tra i pali Mirko Pigliacelli rappresenta senza ombra di dubbio una garanzia assoluta ed un plus per una squadra che punta al vertice alto della Serie B. Il Palermo ha a disposizione uno dei portieri migliori della categoria che ha dimostrato tutto il proprio valore già nella passata stagione in cui, dopo un inizio in cui è stato occasionalmente oggetto di critiche specialmente dopo l'errore con il SudTirol, si è conquistato una conferma per l'annata successiva in cui l'asticella delle ambizione del club si è alzata.

Pigliacelli combina la sua agilità e reattività con doti balistiche non indifferenti per un estremo difensore, rendendosi un punto di riferimento nel corso delle gare e partecipando alla fase di costruzione della formazione di Eugenio Corini. Un vero e proprio Superman tra i pali rosanero ma, come l'eroe dei fumetti, anche lui sembra possedere una sua kryptonite. In questo avvio di campionato più che positivo per la formazione siciliana, sono poche le reti subite da Pigliacelli nelle prime dieci giornate, solamente sei. Tuttavia, esattamente la metà di questi gol incassati condivide caratteristiche simili, per non dire identiche.

Dal momento che una coppia di difensori granitica e di esperienza, come quella composta da Fabio Lucioni e Pietro Ceccaroni, rappresenta un grosso ostacolo da superare per gli attaccanti avversari, non di rado si cerca di impensierire la porta rosanero con conclusioni dalla distanza. Canotto del Cosenza, Ciervo del SudTirol e Reca dello Spezia hanno gonfiato la rete con un tiro a giro da fuori area che si è insaccato alla sinistra di Pigliacelli ed in tutti e tre i casi si è trattato di un gol sotto la Curva Nord dello stadio "Renzo Barbera". Ecco quindi il momentaneo "punto debole", se così vogliamo definirlo, dell'ex Trapani e Craiova che nel giro di un mese ha raccolto il pallone dallo stesso angolo della porta e calciato dalla stessa mattonella per tre volte. Sembra lapalissiano ma gli unici tiri che mettono in difficoltà Pigliacelli sono proprio quelli imprendibili. Sicuramente i difensori rosa dovranno cercare di lasciare meno spazio agli avversari che dalla trequarti riescono a prendere la mira con troppa libertà, rendendo il lavoro difficile al portiere.

